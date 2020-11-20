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Кто вошёл в состав Конституционного совещания?

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- Мария Стрельцова
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Сегодня исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, в нем дается состав Конституционного совещания.

В состав вошли:

Борубашев Бекбосун – заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель Конституционного совещания;

Керезбеков Канат – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;

Тогусаков Осмон – вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;

Абдраимов Абсалам – эксперт по местному самоуправлению;

Автандилова Сайкал – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Айдаров Салайдин – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";

Акматалиев Абдылдажан – председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;

Алиев Медер – независимый эксперт;

Алимбеков Нурбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";

Алымбеков Кенешбек – профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;

Аманалиев Урмат – профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;

Арабаев Автандил – декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Арабаев Чолпонкул – директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Аркабаев Нооманжан – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асанканов Абылабек – директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Атабеков Боконбай – общественный деятель;

Ашыралиев Кемель - общественный деятель;

Баетов Батыркул – профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;

Байджиев Мар – академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;

Байсалов Эдиль – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Бардинова Нуржан – статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

Бокоев Кенжебек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Бокоев Жаныбек – профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;

Болтобаева Венера – директор ОФ "Центр аналитических исследований ЛАРК";

Ботоева Чынара – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;

Джаилов Жумабек – профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор экономических наук;

Джаманкулов Марат – министр юстиции Кыргызской Республики;

Джураев Абубакир – заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;

Естебесов Адыл – заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Жапаров Акылбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Бир Бол";

Жапаров Турдубек – доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;

Жунус уулу Адыл – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Зулушев Курманкул – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Ибраев Байтемир – экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Иминов Махамаджан – заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Исаков Эсенгул – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Исмаилов Нурлан – заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета "Ала-Тоо", кандидат юридических наук, доцент;

Исманов Таалайбек – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК "Международный университет Кыргызстана", доктор юридических наук;

Кадыралиев Алмаз – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;

Кайыпов Марат – общественный деятель;

Калиева Гульбара – председатель Верховного суда Кыргызской Республики;

Карашев Аалы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Кенжебаев Байгазы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";

Койчуманова Чолпон – руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;

Кошалиев Кадыр – журналист, общественный деятель;

Курманкожоев Улугбек – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;

Курманов Данияр – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Кыдыралиев Сыргак – доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;

Кыдыралиев Умбеталы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Летова Ирина – независимый эксперт;

Малабаев Болот – докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Мамасаидов Алимардонбек – адвокат, кандидат юридических наук;

Маматалиев Марлен – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Маматкеримова Гульмира – независимый эксперт;

Мамытов Токон – Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Молдобекова Гулкан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Мукасов Ысманалы – заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Мураталиев Мелис – руководитель фонда "Бакдоолот";

Мусаев Сыртбай – директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;

Мотуев Нурдин – журналист, общественный деятель;

Нурматов Темирбек – доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Омурзаков Аманбай – генеральный директор ОсОО "Фонд Регистр";

Орозбаев Бектурган – заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;

Осмоналиев Каныбек – доктор физико-математических наук;

Примов Улан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Райымкулов Бактыбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Райымкулов Билим – председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;

Салиев Бахтияр – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

Саралаев Нур – директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;

Сарыбаев Асанбек – общественный деятель;

Сманалиев Кынат – декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;

Сооданбеков Жумагул – общественный деятель, академик;

Сыдыгалиев Нурбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Ата Мекен";

Сыдыкова Лейла – проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;

Сырдыбаев Нурлан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Онугуу-Прогресс";

Токсонбаев Болот – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;

Токтобаев Болот – заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;

Торалиев Садирдин – общественный деятель;

Турсунбаева Назира – доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, кандидат юридических наук;

Турсунбек Акун – экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Турусбеков Бактыбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Бир Бол";

Турускулов Жыргалбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";

Чакиев Максат – почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Шайымбетов Казыбек – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Шамшиев Улан – независимый эксперт;

Шерипов Нурлан – доктор юридических наук, профессор, конституционалист;

Эргешов Зайырбек – экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;

Эсеналиев Эркин – общественный деятель;

Юсуров Абдумажит – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Онугуу-Прогресс".


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Теги:
Конституция, Кыргызстан
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