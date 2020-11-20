Кто вошёл в состав Конституционного совещания?

Сегодня исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, в нем дается состав Конституционного совещания.
В состав вошли:
Борубашев Бекбосун – заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель Конституционного совещания;
Керезбеков Канат – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;
Тогусаков Осмон – вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;
Абдраимов Абсалам – эксперт по местному самоуправлению;
Автандилова Сайкал – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;
Айдаров Салайдин – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";
Акматалиев Абдылдажан – председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;
Алиев Медер – независимый эксперт;
Алимбеков Нурбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";
Алымбеков Кенешбек – профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;
Аманалиев Урмат – профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;
Арабаев Автандил – декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;
Арабаев Чолпонкул – директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
Аркабаев Нооманжан – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Асанканов Абылабек – директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
Атабеков Боконбай – общественный деятель;
Ашыралиев Кемель - общественный деятель;
Баетов Батыркул – профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;
Байджиев Мар – академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;
Байсалов Эдиль – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
Бардинова Нуржан – статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;
Бокоев Кенжебек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Бокоев Жаныбек – профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;
Болтобаева Венера – директор ОФ "Центр аналитических исследований ЛАРК";
Ботоева Чынара – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;
Джаилов Жумабек – профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор экономических наук;
Джаманкулов Марат – министр юстиции Кыргызской Республики;
Джураев Абубакир – заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;
Естебесов Адыл – заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Жапаров Акылбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Бир Бол";
Жапаров Турдубек – доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;
Жунус уулу Адыл – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Зулушев Курманкул – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
Ибраев Байтемир – экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
Иминов Махамаджан – заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Исаков Эсенгул – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Исмаилов Нурлан – заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета "Ала-Тоо", кандидат юридических наук, доцент;
Исманов Таалайбек – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК "Международный университет Кыргызстана", доктор юридических наук;
Кадыралиев Алмаз – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;
Кайыпов Марат – общественный деятель;
Калиева Гульбара – председатель Верховного суда Кыргызской Республики;
Карашев Аалы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
Кенжебаев Байгазы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан";
Койчуманова Чолпон – руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;
Кошалиев Кадыр – журналист, общественный деятель;
Курманкожоев Улугбек – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;
Курманов Данияр – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Кыдыралиев Сыргак – доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;
Кыдыралиев Умбеталы – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Летова Ирина – независимый эксперт;
Малабаев Болот – докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;
Мамасаидов Алимардонбек – адвокат, кандидат юридических наук;
Маматалиев Марлен – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Маматкеримова Гульмира – независимый эксперт;
Мамытов Токон – Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;
Молдобекова Гулкан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
Мукасов Ысманалы – заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
Мураталиев Мелис – руководитель фонда "Бакдоолот";
Мусаев Сыртбай – директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;
Мотуев Нурдин – журналист, общественный деятель;
Нурматов Темирбек – доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;
Омурзаков Аманбай – генеральный директор ОсОО "Фонд Регистр";
Орозбаев Бектурган – заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;
Осмоналиев Каныбек – доктор физико-математических наук;
Примов Улан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
Райымкулов Бактыбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Райымкулов Билим – председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;
Салиев Бахтияр – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
Саралаев Нур – директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;
Сарыбаев Асанбек – общественный деятель;
Сманалиев Кынат – декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;
Сооданбеков Жумагул – общественный деятель, академик;
Сыдыгалиев Нурбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Ата Мекен";
Сыдыкова Лейла – проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;
Сырдыбаев Нурлан – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Онугуу-Прогресс";
Токсонбаев Болот – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;
Токтобаев Болот – заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;
Торалиев Садирдин – общественный деятель;
Турсунбаева Назира – доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, кандидат юридических наук;
Турсунбек Акун – экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;
Турусбеков Бактыбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Бир Бол";
Турускулов Жыргалбек – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Республика-Ата Журт";
Чакиев Максат – почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;
Шайымбетов Казыбек – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Шамшиев Улан – независимый эксперт;
Шерипов Нурлан – доктор юридических наук, профессор, конституционалист;
Эргешов Зайырбек – экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;
Эсеналиев Эркин – общественный деятель;
Юсуров Абдумажит – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция "Онугуу-Прогресс".