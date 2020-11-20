Из Узбекистана прибыли 80 контейнеров для строительства больницы

Сегодня, 19 ноября, из Узбекистана в Кыргызстан прибыл гуманитарный груз в количестве 80 контейнеров для строительства больницы на 400 коек, отправленные по железной дороге. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Гуманитарный груз встретила делегация во главе со статс-секретарем Минздрава КР Калысбеком Шадыхановым.

"Больницы легкой конструкции состоят из 80 контейнеров вместимостью 400 коек-мест. Одно из 40 модульных зданий на 200 коек разместят на территории Национального госпиталя в Бишкеке, второе будет построено в Баткенской области. Так как эпидемиологическая ситуация в этих двух регионах оставляет желать лучшего. Больницы легкой конструкции будут сданы в эксплуатацию в течение двух недель", - добавил Шадыханов.

В Баткенской области новая больница будет построена на территории Кадамжайской районной больницы. Подготовка к строительству идет полным ходом. Делегацию во главе с главой "Узбекистон темир йуллари" Хуснитдином Хасиловым встретил Полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области Жаныбек Джалалов.

Новые больницы в Бишкеке и Баткенской области будут оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Ожидается, что для лечения пациентов прибудут опытные врачи из Узбекистана.