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В странах ЕАЭС появится система проверки на коронавирус

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- Евгений Денисенко
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Уже в декабре в Евразийском экономическом союзе будет запущен проект "Путешествую без COVID-19". Он включает в себя определенный цифровой документ, который подтвердит властям страны, в которую приедет гражданин, что у последнего отсутствует диагноз "коронавирус".

По словам Тиграна Саркисяна, заместителя председателя Евразийского банка развития, которому и принадлежит эта инициатива, жители государств ЕАЭС, перемещаясь внутри Союза, смогут сдать тест на COVID-19 в сертифицированных лабораториях, определяемых национальными уполномоченными органами. Результат будет отражаться в системе и мобильном приложении, его невозможно подделать, и он является подтверждением в другой стране. Информация о пользователе обезличена и считывается в форме кода.

Предусматривается, что после тестирования приложение станет доступно в магазинах Google Play и App Store. В дальнейшем с его помощью можно будет подтверждать наличие прививки от COVID-19, информацию о медицинской страховке и т.д. Как отмечает Саркисян, теоретически пользователи смогут предоставлять результаты в мобильном приложении любым организациям - гостиницам, хостелам, транспортным компаниям и другим, технических ограничений для этого не будет. Но сферу применения подтвержденных результатов теста понадобится регулировать национальными законодательствами.

Первоначально систему протестируют в России и Армении. Запуск ее в других странах ЕАЭС - Беларуси, Казахстане, Кыргызстане - находится на пилотной стадии. В проекте с российской стороны участвуют Минздрав, Минцифры и Роспотребнадзор. В ЕАБР отмечают, что благодаря этой системе появится возможность возобновить свободное передвижение граждан внутри ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/394288
Теги:
ЕАЭС, коронавирус
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