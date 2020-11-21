Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.98 - 101.47

Кыргызстанцы отличились на турнире ММА в Москве

59  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уроженцы Кыргызстана приняли участие в очередном турнире смешанных единоборств "Колизей ММА" "Битва чемпионов 16" в Москве. И одержали на нем ряд побед.

Международные состязания по ММА российская компания в индустрии единоборств "Колизей" проводит уже на протяжении более четырех лет. В этих турнирах регулярно участвуют и молодые кыргызстанцы, работающие в РФ, находящиеся здесь на учебе.

Ребята, как рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, тренируются в официально действующих секциях. И успешно выступают за честь родной республики на различных соревнованиях – региональных, международных, организуемых в столице и регионах РФ. Такие турниры проводятся, в том числе, и во взаимодействии с кыргызскими бизнесменами в России. В Москве проходило и несколько розыгрышей "Кубка Дружбы народов" по смешанным боевым искусствам, организованных во взаимодействии с МВД Кыргызстана.

В этот раз участниками популярной "Битвы чемпионов" компании "Колизей ММА" стали 25 файтеров из Кыргызстана. 17 из них одержали победы, в том числе 9 – техническим нокаутом, 5 - удушающим приемом, 3 - решением судей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394294
Теги:
Россия, смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  