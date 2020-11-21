Кыргызстанцы отличились на турнире ММА в Москве

Уроженцы Кыргызстана приняли участие в очередном турнире смешанных единоборств "Колизей ММА" "Битва чемпионов 16" в Москве. И одержали на нем ряд побед.

Международные состязания по ММА российская компания в индустрии единоборств "Колизей" проводит уже на протяжении более четырех лет. В этих турнирах регулярно участвуют и молодые кыргызстанцы, работающие в РФ, находящиеся здесь на учебе.

Ребята, как рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, тренируются в официально действующих секциях. И успешно выступают за честь родной республики на различных соревнованиях – региональных, международных, организуемых в столице и регионах РФ. Такие турниры проводятся, в том числе, и во взаимодействии с кыргызскими бизнесменами в России. В Москве проходило и несколько розыгрышей "Кубка Дружбы народов" по смешанным боевым искусствам, организованных во взаимодействии с МВД Кыргызстана.

В этот раз участниками популярной "Битвы чемпионов" компании "Колизей ММА" стали 25 файтеров из Кыргызстана. 17 из них одержали победы, в том числе 9 – техническим нокаутом, 5 - удушающим приемом, 3 - решением судей.