"С 2021 года в КР тариф между операторами связи будет снижен до 1 сома"

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел совещание с представителями операторов связи по вопросу развития отрасли телекоммуникаций.

"Телекоммуникационные технологии являются основным драйвером развития экономики и качественное развитие услуг операторов связи особенно важно, на фоне увеличения потребности в телекоммуникационных услугах. Интернет и связь на сегодняшний день являются неотъемлемой частью жизнедеятельности как граждан так и страны в целом. Нам необходимо уделять особое внимание вопросам развития отрасли, в том числе и вопросам увеличения доступности телекоммуникационных услуг на всей территории страны и повышению качества услуг", - сказал вице-премьер-министр.

Равшанбек Сабиров отметил, что сегодня рост спроса на телекоммуникационные услуги отражается на увеличении потребления радиочастотного ресурса и в свою очередь приводит к его дефициту. И только правильно и рационально используя эти ресурсы можно добиться развития отрасли телекоммуникаций.

"Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день сложилась практика, когда компании, владеющие лицензиями на использование радиочастотного спектра, практикуют процедуры их передачи третьим юридическим лицам на договорной основе, при этом сами не развивают свои сети, а лишь "держат" ограниченный ресурс. Поэтому хотелось бы призвать всех операторов связи к эффективному использованию радиочастотного ресурса в соответствии с установленными нормами" - сказал вице-премьер-министр.

Было отмечено, что Правительством была определена последовательность снижения тарифной ставки за соединение между различными операторами связи (интерконнект). Так, тариф который составлял 3,5 сомов, с 2021 года будет снижен до 1 сома.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы сферы телекоммуникаций.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что Правительство Кыргызской Республики всегда готово оказать поддержку в развитии сектора телекоммуникаций.