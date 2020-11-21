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Делаус готов оказать содействие в вопросе обслуживания внешнего долга КР

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 20 ноября 2020 года Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров принял Временного поверенного в делах Франции в Кыргызской Республике Франсуа Делауса. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В начале встречи Заместитель министра Мадмаров поздравил Делауса с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов в работе.

Заместитель министра информировал о текущей внутриполитической ситуации в стране, о предстоящем проведении в Кыргызской Республике важных политических мероприятий, текущей деятельности руководства страны и исполнительных органов власти, направленной на решение социально-экономических задач, борьбу с пандемией коронавируса и других актуальных задач.

Француа Делаус выразил поддержку происходящим в стране политическим процессам и подчеркнул важность дальнейшего пути демократического развития Кыргызстана.

Стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов кыргызско-французских двусторонних отношений, состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута необходимость начала реализации экономических и инвестиционных проектов в Кыргызской Республике.

Обращено особое внимание вопросу обслуживания внешнего долга Кыргызской Республики. Француа Делаус выразил готовность оказать максимальное содействие в данном вопросе.


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URL: https://www.vb.kg/394296
Теги:
МИД, Франция, Кыргызстан, посол
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