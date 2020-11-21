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В Кыргызстане заемщиков освободили от процентов

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- Александра Василькова
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Правительство решило освободить плательщиков по кредитам до 100 тысяч сомов от уплаты процентов сроком в три месяца. Соответствующее постановление

13 ноября подписал Садыр Жапаров. Он успел сделать это до снятия полномочий премьер–министра и президента.

Согласно документу, заемщики, получившие кредит до 1 октября 2020 года в банках Кыргызстана не более 100 тысяч сомов, не будут платить начисляемые проценты за декабрь текущего, а также январь и февраль предстоящего года.

"Решение принято также в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID–19. Согласно постановлению, в случае если у заемщика существует несколько параллельных кредитов в пределах суммы до 100 тысяч сомов, компенсации подлежат проценты только по одному из выбранных кредитов", - отмечают в правительстве.

Кабмин поручил Национальному банку до 1 декабря предоставить в Министерство финансов список банков для заключения соглашения о субсидировании процентов. Нацбанк должен проконтролировать достоверность данных и целевое использование субсидии.

Минфин будет ежемесячно в течение пяти рабочих дней после получения нового реестра заемщиков перечислять в указанные банки средства для субсидирования.

По данным Нацбанка, общая сумма погашаемых правительством процентов по кредитам, в том числе по займам, совершенным по исламским принципам финансирования, составляет около 1,2 миллиарда сомов.

Нацбанк рекомендует заемщикам обратиться в банки до 5 декабря с письменным заявлением, чтобы их включили в реестр для освобождения от уплаты процентов.


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URL: https://www.vb.kg/394297
Теги:
банковский сектор, кредит, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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