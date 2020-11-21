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Новиков: Кыргызстан готов к ухудшению эпидемиологической ситуации

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- Бакыт Басарбек
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Государство готово к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков сказал в ходе заседания Республиканского оперативного штаба.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остаётся напряжённой. Ежедневно регистрируется свыше 400-500 новых случаев. В последние дни наблюдается позитивная динамика, однако мы должны быть готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Необходимо приложить все усилия по недопущению новых человеческих жертв от коронавирусной инфекции. Госпитализация заболевших должна проводиться оперативно и без очередей. Следует подготовить четкий график по заполняемости койко-мест в медицинских учреждениях, а также по распределению лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования с учётом эпидемиологической ситуации в регионах. Кроме того, важно обеспечить все больницы автономными генераторами энергоснабжения", - сказал Артем Новиков.

И.о. Главы Правительства отметил, что в стране имеется достаточное количество лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Вместе с тем, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено провести мониторинг цен на медикаменты в регионах республики и продолжить работу по повышению уровня оснащенности больниц необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.

"Цены на необходимые при лечении COVID-19 препараты в областях не могут значительно отличаться от цен в городе Бишкек. Проведите еще раз мониторинг цен. Если требуется, примите меры по стабилизации цен. Все законодательные рычаги для этого на сегодняшний день имеются", - сказал он.

Артем Новиков подчеркнул важность проведения необходимых мер по сдерживанию эпидемиологической ситуации.

"Как вы знаете, впереди новогодние праздники, далее досрочные выборы Президента Кыргызской Республики. Эти события связаны с увеличением контактов между людьми. Поэтому важно не допустить увеличения количества заболевших COVID-19 граждан. Система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов в период новогодних праздников и предстоящих выборов", - заключил и.о. Премьер-министра.

В ходе совещания была детально обсуждена ситуация по распространению COVID-19 в каждом регионе республики и даны соответствующие поручения по усилению работы с тяжелыми и крайне тяжелыми пациентами с коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/394298
Теги:
правительство, Кыргызстан, Артем Новиков, коронавирус
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