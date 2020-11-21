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В странах ЕАЭС появится общий рынок электроэнергии

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- Евгений Денисенко
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Страны Евразийского экономического союза наращивают усилия по созданию общего рынка электроэнергии. Активные работу в данном направлении проводит Евразийская экономическая комиссия.

"Запуск этого рынка ожидается не позднее 1 января 2025 года, - напомнила на брифинге в Москве помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. - Уже заложены основы и принципы его формирования, функционирования и развития. Для этого в 2019 году главами государств ЕАЭС были подписаны международный договор и соответствующий план мероприятий".

"В настоящее время, - продолжила она, - Департамент энергетики ЕЭК совместно с экспертами стран ЕАЭС готовит четыре проекта правил функционирования рынка. Они будут регулировать торговлю электроэнергией, ее межгосударственную передачу, распределение пропускной способности линий электропередачи и информационный обмен на рынке".

Эксперты ожидают, что страны получат существенный экономический эффект от работы этого рынка. В частности, потребители смогут выбирать поставщиков с более выгодными условиями, крупные промышленные предприятия смогут отказаться от строительства собственной генерации, а для эффективных производителей электроэнергии расширяется рынок сбыта. "В результате выиграют все", - подчеркнула Малкина.

Она также отметила, что страны Союза с советского времени сохранили электрические связи между своими энергосистемами. Поэтому и сегодня страны еще до окончательного формирования общего рынка электроэнергии оказывают друг другу системные услуги, предоставляют аварийную взаимопомощь и обмениваются поставками электрической энергии.

Договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС был подписан в мае 2019 года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета главами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Документ определил правовые основы его создания, функционирования и развития, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение функционирования такого рынка, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

"Создание общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза – один из важных этапов развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Формирование рынка направлено, прежде всего, на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции", – подчеркивал ранее член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызстан).


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URL: https://www.vb.kg/394300
Теги:
энергетика, ЕАЭС
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