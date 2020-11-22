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Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул чемпионки UFC

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- Бакыт Басарбек
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи. Об этом сообщается на сайте championat.com.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.

В главном событии вечера сразились чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. Бой завершился в первом раунде - бразильский боец зашёл сопернику в ноги, после чего Фигейредо исполнил удушающий прием. Судья остановил поединок.

Напомним, ранее в рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.


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URL: https://www.vb.kg/394307
Теги:
турнир, Валентина Шевченко
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