Кыргызстан участвует в создании Виртуального музея СНГ

Очередное заседание Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Национального исторического музея Беларуси, Российской академии музыки имени Гнесиных, Международного Дельфийского комитета и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщили в Исполкоме Содружества, члены Совета подвели итоги выполнения Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016–2020 годы, обсудили вопросы реализации аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы, подготовки плана мероприятий, посвященных Году народного творчества и культурного наследия, который планируется объявить в СНГ в 2022 году.

В целом одобрены проекты концепции Виртуального музея культурного наследия стран СНГ и плана основных мероприятий по его созданию и развитию. Отмечено, что на сайте Исполкома Содружеств на основе предложений государств создана страница (раздел) – каталогизатор музеев, имеющих виртуальные экспозиции на своих веб-ресурсах.

Цель данного проекта – объединить материальное культурное наследие стран Содружества в едином виртуальном музее в Интернете, где будут представлены наиболее интересные объекты на едином сетевом портале. Планируется, что одним из основных способов их визуализации станут виртуальные панорамы (3D-панорамы, круглые панорамы, 360-градусные фотопанорамы) с изображением объектов культурного наследия, отдельных экспонатов, выставочных стендов.

Ведущей формой подачи информации будет виртуальный тур, включающий анимационные объекты, звуковое сопровождение, мультимедийные элементы. Такая экскурсия может быть создана на основе фотографий, сделанных при реальной съемке, и смоделированного 3D-пространства или их комбинации. Виртуальный музейный фонд предлагается сформировать на основе информации о наиболее ценных материальных музейных предметах, которые хранятся в музеях стран СНГ, а также памятников архитектуры, природных памятников, археологических находок.

Кроме того, на нынешнем заседании рассмотрены вопросы международного сотрудничества вузов искусств государств СНГ, взаимодействия в области сохранения и восстановления письменного наследия, популяризации национальных культур и ряд других вопросов.

Следующее заседание Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества решено провести в 2021 году в Беларуси, в рамках ее председательства в СНГ.