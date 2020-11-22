Гостем посольства КР в РФ стала актриса Наталья Аринбасарова

С кыргызскими дипломатами в Москве встретилась известная актриса Наталья Аринбасарова. Она побывала в посольстве в рамках организуемых им мероприятий в связи 92-й годовщине со дня рождения Чингиза Айтматова.

Заслуженная артистка РСФСР и Казахстана, лауреат Государственной премии СССР Наталья Аринбасарова в 1964 году закончила Академическое хореографическое училище при Большом театре в Москве. И в том же году ее пригласили сниматься в главной роли в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского по роману Чингиза Айтматова "Первый учитель". Фильм сделал Аринбасарову знаменитой. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля "Золотой кубок Вольпи" 1966 года, обойдя Джейн Фонду с ее ролью в фильме Роже Вадима "Добыча".

Далее Наталья Аринбасарова поступила во ВГИК, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, окончила этот вуз в 1971 году. И снялась в десятках фильмов. В одном из них снова встретилась с творчеством Айтматова, сыграв главную роль в фильме по его книге "Джамиля" (1968). Эта картина также была удостоена ряда престижных международных наград.

Приветствуя почетную гостью в посольстве, временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Российской Федерации Айдит Эркин подчеркнул ее большой вклад в кинематографическое искусство. Он отметил, что Наталья Аринбасарова является представителем русской и казахской культур, Чингиз Айтматов писал на кыргызском и русском языках, а Казахстан, его люди и даже природа присутствуют практически во всех произведениях великого писателя. По словам кыргызского дипломата, Наталья Аринбасарова является своего рода символом дружбы трех братских государств – Кыргызстана, России и Казахстана.

Гостья в свою очередь поделилась воспоминаниями о работе на героями произведений Айтматова, рассказала о творческих планах.

В ходе встречи были продемонстрированы работы из фотовыставки, подготовленной посольством и посвященной жизни и творчеству Чингиза Айтматова.