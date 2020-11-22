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Умерла актриса сериала "Богатые тоже плачут" Малени Моралес

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- Бакыт Басарбек
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Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут". Об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter.

"Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Моралес снималась в сериалах "Дикая роза", "Богатые тоже плачут" и "Камила". Она прожила более 45 лет в браке с актером Отто Сирго.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее она переболела раком.

Премьера мексиканского сериала "Богатые тоже плачут" состоялась в 1979 году, в России он обрел огромную популярность в 1990-е. "Дикая роза" снимался в конце 80-х.


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URL: https://www.vb.kg/394313
Теги:
кино
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