Что нужнее Кыргызстану: народный курултай или коррумпированный парламент?

Сегодня в Бишкеке снова митинговали. Около ста человек собрались на акцию протеста против нового проекта Конституции. На митинге были в том числе и депутаты ЖК.

Противники новой редакции Конституции критикуют переход к президентской форме правления. Дескать, происходит нивелирование демократических достижений Кыргызстана.

На самом деле, не стоит обманываться на этот счет - никакого особенного прогресса в части построения демократического общества в нашей республике не случилось. Нельзя же всерьез считать достижением фиктивную парламентскую форму правления, при которой президент контролировал силовой и судебный блок, имея возможность влиять на все в стране, а депутаты, как орган власти, активизировались на этапах, когда это нужно было главе государства.

Понятно, что подобное положение дел устраивает многих политиков: максимум благ и привилегий и минимум ответственности.

Помните, как проходили октябрьские протесты? Привычных "кетсин" в адрес того или иного конкретного политика почти не звучало. И вовсе не потому, что действующее на тот момент руководство страны полностью искоренило мздоимство, кумовство и избавилось от других грешков, присущих правителям. Дело в том, что власть настолько рассредоточилась в разных институтах и персонах, что стало неясно, кого винить в происходящем. Сложилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает – ни президент, ни премьер-министр, ни депутаты.

Нынешняя борьба против конституционной реформы – это попытка отстоять существующий формат и сохранить монополию на власть, принадлежащую нынешним политическим элитам. Политики, критикующие проект Конституции, видят в новом документе не столько угрозу расширения президентских полномочий, сколько угрозу существованию парламента как клуба олигархов.

В новом проекте Основного закона предлагается сократить количество депутатов ЖК и создать институт Народного курултая. Его называют высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия. Он будет работать во взаимодействии с президентом, парламентом, государственными органами, органами МСУ, их должностными лицами. Народный курултай в числе своих полномочий наделяется правом заслушивать отчеты торага Народного курултая, президента, торага ЖК, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности глав министерств и ведомств и органов МСУ.

Идея, конечно, пока сырая, требует тщательной юридической проработки. Однако на сегодня это пока единственное политическое новшество, одобряемое широкими массами.

Объясняем, почему. Одной из существенных причин того, что Кыргызстан не смог перейти к парламентской форме правления полноценно, стало то, что в республике так и не сформировалась классическая партийная культура.

Политические объединения создаваемые вокруг узнаваемых представителей истеблишмента превратились в коммерческие учреждения. Этому, в том числе способствовал тот факт, голосование в парламент происходило по спискам. Для того, чтобы попасть в первую десятку такого списка и получить после выборов мандат, достаточно было заплатить установленный сбор. Причем, учитывая, что среди депутатов с огнем не отыщешь человека из народа, то есть среднего или низкого достатка, стоимость билета в парламент очень высокая.

Октябрьские выборы очень четко показали, насколько прогнила вся эта система псевдопарламентаризма. Голоса продавались и покупались, как и места в списках кандидатов. Причем, не только в провластных партиях.

Институт Народного курултая на фоне сокращения количества депутатов ЖК, в принципе, ставит под сомнение необходимость содержания парламента, в который попадают коррупционным путем. Вместе с тем, появление такого управленческого органа, члены которого будут избираться на региональном уровне, дает надежду на то, что в республике на самом деле произойдет обновление и омоложение политических сил.

Пока же у молодежи практически нет никаких шансов включиться в систему принятия управленческих решений и попытаться что-то изменить в своей стране. И то, как активно представители старой политической гвардии бьются против конституционной реформы, означает, что динозавры отечественного истеблишмента просто так не сдадутся.