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Кто ворует мощность двигателя?

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Каждый водитель сталкивался с такой ситуацией, когда силовая установка начинает давать слабину. Как правило, это возникает из–за износа узлов и других элементов. Однако такое может происходить, даже когда автомобиль новый. Кто же похищает мощность мотора?

Самым главным потребителем лошадиных сил является кондиционер. Компрессор данного оборудования приходит в движение при помощи ременного привода. Главный исполнительный элемент кондиционера может забрать порядка пары "лошадей" у мотора. Если двигатель имеет маленький объем и мощность, ему приходится очень трудно, когда работает кондиционер.

На второе место по поеданию мощности встает автомобильный генератор. Он приводится в движение точно так же, как и компрессор кондиционера, при помощи коленчатого вала мотора. В работе также присутствует приводной ремень. В отличие от компрессора генератор осуществляет работу постоянно, а значит, и мощность снижена все время. Однако здесь нельзя точно назвать потери от его работы, так как они зависят от заряда аккумулятора и числа потребителей в бортовой системе.

Гидравлический усилитель рулевого колеса - это еще один элемент, который может забирать мощность силового агрегата. Сегодня все производители пытаются отказаться от гидравлики, а альтернативой выбирают электрическую модель. Последние отличаются простотой конструкции, меньшей стоимостью.

В некоторых случаях неисправности могут тратить намного больше мощности, чем компрессор или генератор. Проблемы в топливной системе могут повлиять на мощность авто, когда в рампе падает давление или форсунки инжектора засоряются. Из–за того что топливо начинает поступать в недостаточном количестве, нарушается тяга. В некоторых ситуациях двигатель вообще работает не на всех цилиндрах. Неисправности в системе зажигания тоже могут воровать лошадиные силы. Топливовоздушная смесь проникает в цилиндры, но ее воспламенение не происходит.

Итог, некоторые элементы в машине могут отнимать часть лошадиных сил. Кроме того, причинами падения мощности могут выступать неполадки в основных системах автомобиля.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/394316
Теги:
автомобили
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