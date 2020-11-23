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Учителя Чуйской области повысили квалификацию на курсах Россотрудничества

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке завершились трехдневные курсы повышения квалификации педагогических кадров для школ Кыргызской Республики с русским языком обучения. Курсы организованы представительством Россотрудничества в КР, Министерством образования и науки КР и Кыргызской академией образования.

Свою квалификацию повысили 28 учителей русского языка и литературы, математики, физики и начальных классов школ Московского, Сокулукского, Иссык– Атинского и Аламудунского районов Чуйской области и Бишкека. Лекции и семинары проводили преподаватели КНУ им. Ж. Баласагына, школ–гимназий №4, 70 и др.

Слушатели курсов приняли активное участие в семинарах, мастер–классах по организации уроков. Познакомились с современными цифровыми технологиями, а также с инновационными подходами в обучении. По завершении обучения учителя получили сертификаты и методические пособия от представительства.


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URL: https://www.vb.kg/394317
Теги:
образование, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, учителя
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