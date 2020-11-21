Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи "Поймай удачу" - 9 дней

Считанные дни остаются до завершения стимулирующей лотереи "Поймай удачу" среди пользователей мобильного сервиса MegaPay. Не упусти уникальный шанс стать обладателем крутых призов от MegaCom и компаний-партнеров.
Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный – квартира на Иссык-Куле, в ЖК "LAZURIT", от партнера ЗАО "Альфа Телеком" - строительной компании "Оргтехстрой", а также:
Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.
Что необходимо для участия в лотерее:
Лотерея "Поймай удачу" продлится до 30 ноября текущего года. Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру мечты – в ЖК "LAZURIT" на Иссык-Куле от компании "Оргтехстрой", состоится 11 декабря 2020 года.
[https://www.megacom.kg/?locale=ru]MegaCom[/url] напоминает: чем больше купонов, тем выше шансы на победу!