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Жестокое убийство в Аламединском ущелье. Погибшему было 19 лет

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- Оксана Гут
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Раскрытие жестокого убийства в Аламединском ущелье взято под личный контроль руководства МВД КР и ГУВД Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 ноября в милицию поступил вызов о том, что в районе Теплых ключей в Аламединском ущелье найден труп. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина был убит. Неизвестные заклеили ему рот канцелярским скотчем, связали верёвкой ноги, руки и, накинув ее на шею, повесили мужчину на дереве.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.130 "Убийство" УК КР. Назначена экспертиза.

"На данный момент, сотрудниками милиции установлена личность трупа мужчины, им оказался 19-летний О.Э. уроженец Нарынской области", - отмечают в ГУВД.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394323
Теги:
ГУВД, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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