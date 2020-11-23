Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

"Президентское правление предпочтительнее, чем полный парламентаризм"

738  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Сбалансированная президентская форма правления для Кыргызстана намного предпочтительнее, чем полный парламентаризм", - так считает политолог Алмазбек Акматалиев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, основная беда госуправления в Кыргызстане это партийный парламент – партийное правительство. Далее политолог приводит аргументы, что значит формирование правительства Жогорку Кенешом:

- это начало " устуканизации " всей исполнительной власти в центре и регионах.

- 120 депутатов автоматически превращаются в "отделы кадров" на всех уровнях. Каждый депутат, с поддержки своей фракции, начинает проталкивать своих кандидатов не только в министры и их заместители, но и в акимы, их заместителей, директоров школ, главврачей, глав айыл окмоту. И так по всей системе исполнительной власти.

- появляется целая категория людей, живущих по принципу "в список партии не попал, но обещали должность". По существу, это элементарный торг должностей.

- слабое, разношерстное, собранное по принципу "рак, лебедь, щука" правительство.

- правительство, которое не имеет мандата доверия от народа.

Как отмечает политолог, Жогорку Кенеш вообще нельзя допускать к процессу формирования правительства.

"Это должно быть миссией всенародно избранного Президента, а Жогорку Кенеш должен заняться только контролем за деятельностью кабинета министров. При этом у парламента должны быть реальные рычаги воздействия на правительство: объявлять вотум недоверия министру, требовать у президента отставки неэффективного члена правительства. Вот тогда будет более-менее система сдержек и противовесов между исполнительной и законодательной властью, объясняет Акматалиев.

"Большинство министров понимает, что это коалиционное соглашение временное, его время как министра максимум 1,5 года. Поэтому он занят поиском только личной выгоды, - отмечает он. - Ему надо отбить те финансы, которые он вложил в партию на выборах".

Сейчас ситуация такая, когда Жогорку Кенеш сам формирует правительство, и сам же его и контролирует. А это классический пример конфликта интересов, считает политолог.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394326
Теги:
Конституция, политика, Алмазбек Акматалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  