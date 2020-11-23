"Президентское правление предпочтительнее, чем полный парламентаризм"

"Сбалансированная президентская форма правления для Кыргызстана намного предпочтительнее, чем полный парламентаризм", - так считает политолог Алмазбек Акматалиев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, основная беда госуправления в Кыргызстане это партийный парламент – партийное правительство. Далее политолог приводит аргументы, что значит формирование правительства Жогорку Кенешом:

- это начало " устуканизации " всей исполнительной власти в центре и регионах.

- 120 депутатов автоматически превращаются в "отделы кадров" на всех уровнях. Каждый депутат, с поддержки своей фракции, начинает проталкивать своих кандидатов не только в министры и их заместители, но и в акимы, их заместителей, директоров школ, главврачей, глав айыл окмоту. И так по всей системе исполнительной власти.

- появляется целая категория людей, живущих по принципу "в список партии не попал, но обещали должность". По существу, это элементарный торг должностей.

- слабое, разношерстное, собранное по принципу "рак, лебедь, щука" правительство.

- правительство, которое не имеет мандата доверия от народа.

Как отмечает политолог, Жогорку Кенеш вообще нельзя допускать к процессу формирования правительства.

"Это должно быть миссией всенародно избранного Президента, а Жогорку Кенеш должен заняться только контролем за деятельностью кабинета министров. При этом у парламента должны быть реальные рычаги воздействия на правительство: объявлять вотум недоверия министру, требовать у президента отставки неэффективного члена правительства. Вот тогда будет более-менее система сдержек и противовесов между исполнительной и законодательной властью, объясняет Акматалиев.

"Большинство министров понимает, что это коалиционное соглашение временное, его время как министра максимум 1,5 года. Поэтому он занят поиском только личной выгоды, - отмечает он. - Ему надо отбить те финансы, которые он вложил в партию на выборах".

Сейчас ситуация такая, когда Жогорку Кенеш сам формирует правительство, и сам же его и контролирует. А это классический пример конфликта интересов, считает политолог.