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Жестокое избиение 6-летнего ребенка. Отчим мальчика задержан

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- Екатерина Улитина
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Следственная группа из числа сотрудников ГУВД Чуйской области выехала на задержание подозреваемого в избиении 6-летнего мальчика. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

Мужчина подозревается в нанесении побоев своему 6-летнему пасынку.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в 18 ноября 2020 года в ОВД Октябрьского района г. Бишкек с заявлением обратилась 25-летняя А.Э. жительница Сокулукского района Чуйской области, она просила принять меры в отношении супруга 33-летнего А.Б. так, как он в ночь с 17 на 18 ноября 2020 года примерно в 24:00 часов находясь дома без причины нанес телесные повреждения несовершеннолетнему сыну А.Р. 2014 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Октябрьским районом согласно ст. 75 Кодекса Кыргызской Республики о проступках. Далее материалы дела был передан по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Для определения степени тяжести полученных травм А.Р. назначена экспертиза.

В настоящий момент ОВД Сокулукского района проводят необходимые следственно-оперативные по задержанию гр.А.Б. и доставлению в ОВД.

Ход расследования взят на контроль руководством МВД КР и ГУВД Чуйской области.

По досудебному производству необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются


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URL: https://www.vb.kg/394331
Теги:
дети, семейное насилие, Кыргызстан, избил ребенка
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