Бишкек борется с гололедом. Куда обращаться по вопросам уборки снега?

Очистка улиц от снега началась глубокой ночью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

К утру уже израсходовано порядка 419 тонны технической соли.

Сегодня на улицах столицы работают 26 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 38 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 4 универсальные машины УКМ, 5 мини трактора "Беларус", 2 грузовика ЗИЛ-130 и 2 фронтальных погрузчика.

В штатном режиме по городу Бишкек работают порядка 665 дворников, 121 грузчик Тазалыка, сотрудники ДЭО и команда из ста человек по вывозу ТБО.

По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можете отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно