"Крупные геополитические игроки всегда используют малые государства"

Первая задача – это своевременное выявление на ранней стадии угроз и вызовов, которые возникают в сфере безопасности. Причем угроз в самом широком смысле этого слова – в экономике, в политике, в гуманитарной и социальной сферах, в области здравоохранения. Об этом на круглом столе, организованном Клубом региональных экспертов "Пикир", заявил ветеран спецслужб КР, эксперт в вопросах безопасности Таалайбек Джумадылов.

Второй задачей, которую он назвал, является принятие превентивных, т.е. упреждающих мер реагирования, по крайней мере, по минимизации негативных последствий таких угроз.

- Надо адекватно отвечать на вызовы. В связи с этим возникает вопрос, что нам необходимо делать в сфере обеспечения коллективной безопасности. Прежде всего, необходимо признать, что мир изменился, поэтому нам нужно пересмотреть свои приоритеты, ранжировать угрозы и исходя из этого выработать коллективные меры реагирования, - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что с точки зрения географии, истории и политики центральноазиатский регион находится на геополитическом перекрёстке.

- С точки зрения обеспечения безопасности очень важно рассмотреть, какие геополитические интересы преследует основные глобальные игроки. В этом контексте, я думаю, мы должны принять во внимание турбулентность мировых экономических и политических процессов, учитывая, что каждое государство преследует свои сугубо личные интересы. И второе, мы должны помнить, что крупные геополитические игроки всегда стараются использовать малые государства для реализации своих задач, - добавил Таалайбек Джумадылов.