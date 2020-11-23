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Председателем правления ОАО "Кыргызнефтегаз" назначен Мелис Тургунбаев

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- Мария Стрельцова
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Председателем правления ОАО "Кыргызнефтегаз" назначен Мелис Тургунбаев, сообщает пресс-служба Кыргызнефтегаза.

Тургунбаев был председателем совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" с 2017 года, до этого времени являлся членом совета директоров. Свою трудовую деятельность начинал ведущим специалистом в Минфине КР. Затем на протяжении многих лет работал в компании "Газпром".

Ему 38 лет. Выпускник АУЦА. Владеет кыргызским, русским, английским, турецким языками.

Его место – председателя совета директоров - занял Нурадин Касымов.


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URL: https://www.vb.kg/394341
Теги:
Кыргызнефтегаз, назначение
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