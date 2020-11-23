Проблема с паспортами? Обращайтесь онлайн в Посольство Кыргызстана в России

Консульский отдел Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации начал осуществлять прием кыргызских граждан по вопросам получения общегражданского паспорта КР по предварительной записи на основании подачи электронного обращения на адрес: msk.pasport.kg@mail.ru. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

На каждого посетителя выделяется 20 минут, в течение которого проводятся фотографирование, подача/прием документов на оформление общегражданского паспорта, а также постановка на консульский учет при его отсутствии.

По состоянию на 18 ноября 2020 г. с обращениями по электронной связи обратились свыше 1 500 граждан, из которых 1 000 человек записаны на консульский прием по подаче заявления на получение общегражданского паспорта с 16 по 26 ноября 2020 года.

В период с 16 по 18 ноября консульским отделом Посольства оформлено 193 заявлений на получение общегражданского паспорта КР, выдано 142 общегражданских паспортов КР, продлено 29 общегражданских паспортов КР и 30 ID-card с истекшим сроком действия, принято 185 заявлений о постановке на консульский учет и 5 заявлений на исправление персонального идентификационного номера, присвоено 3 персональных идентификационных номеров.

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации обращает внимание граждан Кыргызской Республики о необходимости своевременного прибытия на прием для оформления общегражданского паспорта КР согласно предварительной записи с требуемым полным комплектом документов в оригинале с приложением к ним их копий в 1 экз., без фотографий.

Кроме того, Посольство настоятельно рекомендует избегать посторонних лиц, предлагающих за определенное денежное вознаграждение попасть на прием по оформлению общегражданского паспорта Кыргызской Республики, минуя установленный порядок предварительной записи.