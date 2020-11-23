Поправки в Конституцию. Предложено переименовать Кыргызскую Республику

В проект новой Конституции предлагается внести изменения, согласно которым изменится название Кыргызской Республики. С инициативой выступили сразу два члена конституционного совещания.

Так, экс-министр юстиции Марат Кайыпов предложил назвать республику "Республика Кыргыз". Он обратил внимание, что лишь Кыргызская Республика использует в названии прилагательное, а не существительное. По его мнению название "Республика Кыргыз" будет отражать многонациональный состав страны.

Председатель объединенного духовного общества "Кыргыз жолу" Кадыр Кошалиев поддержал идею переименования и предложил свой вариант - "Кыргыз Эл Республикасы". Он считает, что в названии необходимо отразить то, что к власти пришел народ.