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Поправки в Конституцию. Предложено переименовать Кыргызскую Республику

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- Екатерина Улитина
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В проект новой Конституции предлагается внести изменения, согласно которым изменится название Кыргызской Республики. С инициативой выступили сразу два члена конституционного совещания.

Так, экс-министр юстиции Марат Кайыпов предложил назвать республику "Республика Кыргыз". Он обратил внимание, что лишь Кыргызская Республика использует в названии прилагательное, а не существительное. По его мнению название "Республика Кыргыз" будет отражать многонациональный состав страны.

Председатель объединенного духовного общества "Кыргыз жолу" Кадыр Кошалиев поддержал идею переименования и предложил свой вариант - "Кыргыз Эл Республикасы". Он считает, что в названии необходимо отразить то, что к власти пришел народ.


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URL: https://www.vb.kg/394344
Теги:
Конституция, Кыргызстан
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