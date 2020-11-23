В налоговой службе выявлена и пресечена коррупционная схема

Выявлена и пресечена коррупционная схема в налоговой службе. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

"Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в Государственной налоговой службе при правительстве выявлена коррупционная схема по незаконному возврату налогов по НДС в адрес хозяйствующих субъектов, организованная должностными лицами одного из территориальных подразделений службы", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ответственные должностные лица, вступив в преступный сговор с отдельными недобропорядочными хозяйствующими субъектами наладили механизм возврата налогов по НДС путем дробления на незначительные суммы.

"Данные действия позволили хозяйствующим субъектам осуществлять возврат ранее переплаченных сумм НДС, минуя межведомственную комиссию по рассмотрению законности возврата налогов по НДС, где рассматриваются вопросы по образовавшимся налогам свыше 300 тысяч сомов", - пояснили в ведомстве.

По результатам инициированных АКС налоговых перепроверок установлен ущерб в размере 5 млн 700 тыс. сомов, который возмещен в полном объеме со стороны хозяйствующих субъектов.

В рамках досудебного производства вручены уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР, инспектору отдела проверок территориального подразделения налоговой службы г. Бишкек М.Т., начальнику отдела УККН А.Т. и начальнику отдела центрального аппарата ГНС при ПКР А.Р.