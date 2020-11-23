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Количество прибывших в РФ кыргызстанцев уменьшилось почти втрое

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- Евгений Денисенко
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В России из-за пандемии и связанных с нею ограничений в международном транспортном сообщении заметно снизилось количество граждан других стран, в том числе – Евразийского экономического союза. Соответственно, уменьшилось и число россиян в странах ЕАЭС.

Так, по данным Eдиной межведомственной информационно-статистической системы РФ, за девять месяцев этого года в Россию из Армении приехали 181,9 тыс. человек (за аналогичный период прошлого года - почти в 3,5 раза больше), число россиян, выезжающих в Армению, снизилось более чем в три раза, до 133,09 тыс. человек. Приезжих из Беларуси стало меньше в 1,8 раза -до 181,9 тыс. (данные о россиянах, отправившихся в эту страну, не приводятся), из Казахстана - также в 1,8 раза, до 1,166 млн, из России в Казахстан - в 3,6 раза, до 733,4 тыс.

Количество граждан Кыргызстана, прибывающих в Россию, снизилось в 2,9 раза, до 238,19 тыс., а россиян, прибывающих в КР, - в 4 раза, до 53,6 тыс. человек.

В посольстве КР в РФ отметили, что, несмотря на возобновление авиасообщения между Кыргызстаном и Россией, возможности въезда в нее остаются еще весьма ограничены. В настоящее время еженедельно совершается только два регулярных рейса из Бишкека в Москву (в прежние, допандемические времена насчитывалось до 50 рейсов в неделю в различные города РФ).

Также из Бишкека в РФ выполняются чартерные рейсы. Ими вместе с россиянами могут воспользоваться и граждане КР, но лишь некоторые их категории. Это, в том числе, люди, имеющие вид на жительство в РФ, родственников по прямой - граждан РФ (супруги, дети и родители), летящие на лечение - при наличии подтверждения от конкретного российского медучреждения.

В аналогичном формате доступно и перемещение в обратном направлении – теми же двумя регулярными авиарейсами, а также чартерами, в Бишкек и Ош, осуществляемыми российскими и отечественных авиакомпаниями из крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут). Билеты на них реализуются в свободной продаже, в том числе онлайн.

Во всех случаях речь идет только о прямом авиасообщении, без транзитных вариантов, за исключением тех граждан КР, кто входит в перечисленные выше категории. И, скажем, рейс Бишкек –Стамбул - Москва, хоть он даже может оказаться более дешевым по оплате, непригоден для большинства кыргызстанцев.

К сожалению, по-прежнему невозможно передвижение наземным транспортом – автомобильным и железнодорожным – из-за закрытия казахско-российской границы. Разрешены лишь перевозки грузов из России в Кыргызстан через Казахстан, транспортировка тяжело больных кыргызстанцев на родину, а также тел умерших в РФ граждан или уроженцев КР – при выполнении установленных в каждом случае обязательных требований.

"Пандемия повлияла на объем трудовых мигрантов в России. Кто-то оказался заперт в России, кто-то, кто хотел приехать на сезонные работы, не смог это сделать", - отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Чудиновских. По ее словам, в первую очередь от сокращения количества мигрантов в стране пострадали такие отрасли, как строительство, торговля, частично общественное питание и ЖКХ.

"Кыргызстанцев, которые хотели бы приехать в Россию на заработки, по-прежнему предостаточно. Однако многие из тех, кто раньше при необходимости уезжал из нее на родину, а потом спокойно возвращался обратно, теперь не могут сделать этого - из-за требований российских властей, ограниченности транспортного сообщения, дороговизны авиабилетов. Нам постоянно звонят, спрашивают, как преодолевать имеющиеся барьеры. Но это возможно только в законном порядке", - говорит глава диаспорального межрегионального объединения "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.


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URL: https://www.vb.kg/394351
Теги:
миграция, Россия, статистика, Кыргызстан
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