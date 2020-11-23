И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев встретился с послом Казахстана в КР

В столичном муниципалитете и.о. мэра Балбак Тулобаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в КР Кайратом Нурпеисовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в столице, Балбак Тулобаев рассказал о деятельности городской администрации в эпоху пандемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в городе стабильная, все городские службы структурные подразделения мэрии функционируют в штатном режиме.

Также и.о. градоначальника обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с городами-побратимами и городами-партнёрами, в частности с акимиатами Нур-Султана, Алматы.

К слову, Бишкек установил побратимство с двумя городами - Алматы в 1997 году, Нур-Султан в 2011 году.