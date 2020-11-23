Глава Иссык-Кульской области попал в больницу после ДТП

Внедорожник полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Элчибека Джантаева попало в ДТП. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Известно, что Элчибек Джантаев возвращался из Бишкека в Каракол. За рулем Toyota Land Cruiser находился 24-летний водитель, примерно в 8.30 утра, водитель не справился с управлением и внедорожник перевернулся.

Водитель не пострадал, глава области Элчибек Джантаев был доставлен в больницу города Балыкчи. Медики проводят обследование. Уже сейчас отмечается, что обошлось без серьезных травм.

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