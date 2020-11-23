Кыргызстанцы в основном заражаются на тоях и поминках

В Таласской области 23 ноября зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19. Об этом VB.KG сообщила заместитель полномочного представителя правительства КР в Таласской области Кыял Жанузакова.

По ее словам, шестеро заболевших из них ходили на похороны и тои, еще шестеро не знают, где заразились, трое контактировали с больными, один - завез из столицы.

В итоге на сегодняшний день от COVID-19 лечатся 134 человек. Состояние 17 пациентов удовлетворительное, 80 пациентов – средней тяжести, 31 пациент – тяжёлое, 6 пациентов – крайне тяжелое.

Как сообщают жители области, в реальности заболевших гораздо больше: многие случаи коронавируса не диагностируют из-за нехватки тестов и медицинского оборудования.

Местные власти устали объяснять народу, что в условиях пандемии не обязательно следовать всем традициям, не стоит посещать места массового скопления людей. Как видно из статистики - запреты не действуют.