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Кыргызстанцы в основном заражаются на тоях и поминках

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- Мария Стрельцова
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В Таласской области 23 ноября зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19. Об этом VB.KG сообщила заместитель полномочного представителя правительства КР в Таласской области Кыял Жанузакова.

По ее словам, шестеро заболевших из них ходили на похороны и тои, еще шестеро не знают, где заразились, трое контактировали с больными, один - завез из столицы.

В итоге на сегодняшний день от COVID-19 лечатся 134 человек. Состояние 17 пациентов удовлетворительное, 80 пациентов – средней тяжести, 31 пациент – тяжёлое, 6 пациентов – крайне тяжелое.

Как сообщают жители области, в реальности заболевших гораздо больше: многие случаи коронавируса не диагностируют из-за нехватки тестов и медицинского оборудования.

Местные власти устали объяснять народу, что в условиях пандемии не обязательно следовать всем традициям, не стоит посещать места массового скопления людей. Как видно из статистики - запреты не действуют.


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URL: https://www.vb.kg/394356
Теги:
Таласская область, Кыргызстан, коронавирус
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