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Мэрия Бишкека узаконивает участки под жилые дома, построенные 20 лет назад

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- Мария Стрельцова
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В настоящее время решаются вопросы жителей Бишкека по узаконению земельных участков под существующие индивидуальные жилые дома, построенные до и после 1999 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По поручению и.о. мэра города Бишкек Балбака Тулобаева над этим работает команда управления земельных ресурсов (УЗР) под руководством вице-мэра столицы Азиза Алымкулова.

В течение 15 дней в УЗР проходили заседания комиссий, где было рассмотрено 189 заявлений горожан по вопросам индивидуальных жилых строений. Большая часть обращений имеет законные основания для вынесения положительного решения, считают в мэрии.

20 ноября три семьи уже получили постановления мэрии города Бишкек, в соответствии с которым они смогут получить правоустанавливающие документы на свои жилые дома.


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URL: https://www.vb.kg/394360
Теги:
земельный участок, Бишкек, мэрия
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