Совет ветеранов МВД насчитал в своих рядах более 6 тысяч 700 отставников

Свой 60-летний юбилей отметил Совет ветеранов МВД КР: за точку отсчета взята осень 1960 года, когда начал действовать Совет ветеранов Киргизской ССР под председательством генерал-майора милиции Владимира Лукшта. Об этом VB.KG сообщил один из нынешних энтузиастов-ветеранов милиции Кыргызстана Сергей Сячин.

На юбилейной встрече ветеранов с руководством правоохранительного ведомства Кыргызстана выступил министр внутренних дел Уланбек Ниязбеков. Он привел интересные цифры: сегодня Совет ветеранов руководит деятельностью 105 ветеранских организаций, а на учете в них состоит более 6 тысяч 700 человек, из которых более 2 тысяч продолжают трудиться в гражданских организациях.

- Более 1100 ветеранов-пенсионеров закреплены за школами и участвуют в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 743 участвуют в работе ДНД и общественно-профилактических центров, а 83 избраны депутатами сельских (поселковых) кенешей, - сказал министр.

Ветеранов милиции поздравили с юбилеем и пожелали им активнее принимать участие в работе ведомства и заместители министра внутренних дел Мирлан Каниметов, Октябрь Урмамбетов и Эркебек Аширходжаев.

По случаю юбилея большая группа ветеранов была награждена ведомственными медалями и почетными грамотами.

- Ветераны в долгу не остались. От имени многотысячной "ветеранской армии" председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев вручил министру семитомник эпоса "Манас", - сообщил Сергей Сячин.