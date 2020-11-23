Выборы и референдум. Выдержит ли бюджет КР дополнительную нагрузку?

Следующий год для Кыргызстана обещает быть одним из самых насыщенных на политические события. В 2021 году планируется провести досрочные выборы президента и референдум по изменению Конституции, также планируется провести выборы депутатов Жогорку Кенеша и депутатов практически всех крупных городов - Бишкек, Ош, Токмак, Каракол и другие. О колоссальной финансовой нагрузке, которая ляжет на и без того скудный бюджет страны, напомнил сегодня на пресс-конференции депутат Каныбек Иманалиев.

"Нужно думать о финансовых последствиях. С переносом даты выборов в парламент, ратификации международных договоров передвинуты на следующий год. А деньги от доноров составляют до 25% нашего бюджета. Процедура одобрения в парламенте занимает около 8 месяцев. Таким образом международную помощь мы получим в лучшем случае в апреле-мае 2022 года. Это примерно 800 млн долларов. А тем временем проведение парламентских выборов будет стоить примерно 455 млн сомов, плюс проведение референдума - это еще столько же. К тому же назначены президентские выборы, местные и городские выборы. Представляете какие суммы? Потянет ли наш бюджет?" - задается вопросом депутат.

Каныбек Иманалиев выступает ярым противником инициируемых поправок в Конституцию и призывает отстоять действующую редакцию главного закона страны. Кстати, в 2016 году он выступал против действующей редакции. Тогда поправки вносились в Конституцию 2010 года. Каныбек Иманалиев заявлял, что принятие поправок грозит дестабилизацией политической ситуации и дает основания для роспуска парламента. Между тем поправки приняты, а шестой созыв Жогорку Кенеша до сих пор заседает, дольше чем кто-либо мог подумать.

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев VB.KG сообщил, что в настоящее время утверждена смета лишь для досрочных выборов президента, которые назначены на 10 января 2021 года. Сумма расходов составляет около 470 млн сомов.

"Вопрос о расходах на проведение референдума на заседаниях ЦИК не поднимался, так как официального решения еще нет. ЦИК- исполнительный орган, будет соответствующее решение, мы его выполним. По приблизительным подсчетам можно сказать, что для проведения Референдума понадобиться около 120 млн сомов. На самом деле, это не такая большая сумма. Однако, огромная нагрузка ляжет на избирательные комиссии, так как в один день необходимо будет провести и выборы президента и референдум", - прокомментировал Кайрат Осмоналиев.

Он подчеркнул, что несмотря на большой объем работы, ЦИК справится с этим и проведет все выборы согласно букве закона.

Отметим, что выборы депутатов Жогорку Кенеша, результаты которых были отменены, обошлись бюджету в 544,9 млн сомов. Что касается следующего года, расходы ЦИК на 2021 год в проекте бюджета, опубликованном на сайте Минфина, не указаны. Надо сказать, что в настоящее время в парламенте проходит обсуждение уточненный проект бюджета на 2020 год и прогнозы на 2021 и 2022 годы, согласно которому дефицит бюджета составит уже не 27, а 35 млрд сомов.