ГКНБ, Погранслужба, борьба с коррупцией: Ташиева сравнили с Бакаевым

За последнее время работа ГКНБ заметно активизировалась. По крайней мере, за столь короткое время сотрудникам ведомства удалось раскрыть десятки коррупционных схем в госорганах, задержать высокопоставленных чиновников и даже вернуть немалые деньги в бюджет.

Кроме этого, Госкомитету нацбезопасности вернули Погранслужбу, что по мнению экспертов, соответствует интересам безопасности страны, особенно, с учетом ситуации на границах.

И все эти реформы судя по всему не предел. Новый глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, с чьим приходом работы у сотрудников ведомства заметно прибавилось, ранее решительно заявил, что борьба против коррупции в Кыргызстане только усилится.

"Мы очистим страну от коррупционеров. Тех, кто не хочет завязывать с коррупционными делами, посадим в тюрьму. "Нечистым" чиновникам покажем силу закона, - пообещал он.

Насколько работа в ведомстве изменилась именно с приходом Камчыбека Ташиева? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала полковнику ГКНБ в отставке Таланту Разакову, который убежден, что улучшения заметны и очевидны.

- Вот кто-то говорил, что человек со стороны не может работать в ГКНБ, но это далеко не так. Вон, к примеру, во времена СССР во главе КГБ поставили гражданского человека Андропова, который поднял уровень работы спецслужб на высокий уровень. С учетом того, что председатель ГКНБ это политическая должность здесь главное настрой руководителя. В этом плане, я уверен, у Ташиева все в порядке. Сразу чувствуется его патриотический настрой и решительность в борьбе с коррупцией. Думаю, со мной многие согласятся в этом. Также мой коллеги отмечают, что атмосфера в коллективе более или менее наладилась, люди просто стали делать свою работу и сразу появились результаты. В этой связи мне вспомнился Анарбек Бакаев, который также в 1990-х годов аналогичными действиями поднял уровень спецслужбы до должного уровня и это в условиях недостаточного финансирования, - сказал Разаков.

Также собеседник редакции отметил недавнее решение властей вернуть Погранслужбу ГКНБ.

- Считаю это правильным решением. Ташиев хорошо знает проблемы границ, так как сам там бывал и оказывал поддержку местному населению. Ему ли не знать, как лучше поставить работу Погранслужбы, - добавил он.

С его мнением согласился и другой ветеран спецслужб, полковник ГКНБ в отставке Жениш Имаш уулу.

- Прежде всего мне хотелось бы отметить человеческий фактор. Камчыбек Ташиев взял себе в заместители настоящих профессионалов своего дела и результаты не заставили себя долго ждать. Кадры решают все и в нашем случае это выражение актуальнее вдвойне. По поводу же пограничной службы хотелось бы отметить, что мы уже давно говорили о необходимости вернуть службу в наше ведомство. Простой пример, ситуация на границе вы сами знаете, а разведки Погранслужбы и ГКНБ дублируют друг друга, что для безопасности страны непозволительная роскошь. Безопасность страны начинается с границ и это аксиома, не требующая доказательств. Помню, когда Жаныш Бакиев вывел погранслужбу из ГКНБ у меня душа горела и поэтому я везде говорил об ошибочности этого решения. Просто Бакиевым нужно было подарить генеральскую должность кому-то из своих людей и поэтому они пошли на такой беспрецедентный шаг. Но, слава богу, на недавней встрече Камчыбека Кыдыршаевича с ветеранами спецслужбы нам удалось сказать ему о том, что надо исправить эту ошибку, и он принял наши слова во внимание, - сказал он.