Мэрский популизм бьет по перевозкам

Столичная мэрия провела совещание с представителями перевозческих компаний, на котором обсудили такие злободневные вопросы, как тариф на проезд, работу муниципальных структур, призванных контролировать сферу пассажирских перевозок, и многое другое. Однако транспортники в глубоком разочаровании - как всегда, никто никого не услышал.

Сотрясание воздуха

Идея проведения подобной встречи в то время, когда градоначальник является лишь исполняющим обязанности, вызывает, мягко говоря, удивление. Ведь ворох проблем в сфере пассажирских перевозок копится едва ли не с обретения страной независимости и для их решения понадобится довольно много времени, которого нет у временщика, коим является Балбак Тулобаев. Ну, по крайней мере, если верить его обещаниям, что он не будет претендовать на должность мэра весной следующего года после проведения выборов в столичный кенеш. А раз так, то зачем напрасно сотрясать воздух?

Но встреча все–таки состоялась. Балбак Тулобаев со своим замом Азизом Алымкуловым собрал представителей транспортных фирм, а их сейчас в городе чуть более сорока. Как указано в официальном пресс–релизе муниципалитета, "обсудили вопросы организации работы городского общественного транспорта". В том числе маршрутных такси.

Сообщается, что перевозчики пожаловались на качество менеджмента и взаимодействия с управлением городского транспорта мэрии. Подняли они, конечно же, и вопрос оплаты за проезд, который считают губительно низким. Кроме того, были обозначены проблемы, связанные с деятельностью таксомоторных служб и самовольного захвата маршрутных линий.

Со стороны чиновников прозвучали некоторые ответные лозунги общего характера из серии "столичная мэрия будет вести работу строго в рамках правового поля" или "транспортным службам поручено объединиться с перевозчиками, привести в порядок нормативно–правовую базу", а также "мэрия столицы не будет препятствием бизнесу" и так далее. Все это сто раз звучало и от предыдущих мэров, но никогда не реализовывалось.

Единственное, что прозвучало нового, это намерение муниципалитета в рамках государственно–частного партнерства выделять маршрутные линии для "экодружелюбных видов общественного транспорта". Имеется в виду подвижной состав, работающий на газе и электричестве. Но это настолько туманная перспектива, что вникать в нее никто не стал.

Итоги вылились в чистейший формализм: конкретных действий, как и ожидалось, никаких. Профильным службам лишь поручено разработать календарный план мероприятий по упорядочению работы микроавтобусов. Среди них - разработка нормативно–правовых актов, анализ тарифов за проезд, приведение в порядок дорожной инфраструктуры и работы коммерческих такси.

А все дело в том, что мэрия продолжает свою лживую политику. И ярчайшим примером является заявление, что столичные власти работают в правовом поле. Это утверждение разносится в пух и прах тем фактом, что в республике нарушаются Закон "Об автомобильном транспорте" и Правила организации пассажирских перевозок, по которым работают во всех регионах, за исключением Бишкека. А все потому, что в свое время депутаты горкенеша разработали собственное, столичное, положение о проведении конкурса на занятие маршрутов. Хотя это грубейшее нарушение законодательства - указанные выше документы имеют большую юридическую силу, чем положение горкенеша, и столица должна работать по ним. И вот уже много лет транспортники не могут добиться отмены депутатской писанины.

Столичные власти пошли еще дальше, презентовав несколько лет назад свою редакцию Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Бишкеке. Чиновники тогда уверяли, что проект направлен на устранение тех самых противоречий с вышестоящим законом и правилами. Иными словами, они не хотели работать по этим документам, пытаясь во что бы то ни стало изобрести нечто свое. Хотя ни муниципалитет, ни горкенеш не являются уполномоченными на то органами.

В общем, пока мэрия занималась изобретением велосипеда, маршрутные такси перевозили горожан незаконно. Удивительно, но это факт. Причем вины транспортников в этом нет. Дело в том, что еще в 2013–2014 годах у большинства перевозчиков закончились договора на аренду маршрутов. По идее должен был состояться новый конкурс, но фирмы не хотели участвовать в нем на основе разработанного горкенешем положения. Начались долгие судебные разбирательства, жалобы в прокуратуру, которые ни к чему не привели. И вот уже 7 лет бусики катают людей по джентльменскому соглашению со столичными властями.

А транспорта все меньше

Впрочем, если копать еще глубже, то даже подчиняйся мэрия вышестоящим нормативным актам, она все равно не имела бы права проводить конкурсы на городские маршруты. А все потому, что они муниципалитету не принадлежат - не числятся в реестре муниципальной собственности. Когда–то давно их разработали те самые транспортники, которые сегодня перевозят пассажиров посредством частных компаний. Но за все время со дня их утверждения ни один чинуша не почесался, чтобы узаконить ситуацию в интересах всех участников.

Вот почему столь смешно прозвучало заявление о том, что если в городе появится инвестор, готовый закупить автобусы на газе или электричестве, то ему предоставят выгодные маршруты. Простите, а где вы их собираетесь брать, господа чиновники? Отобрать у тех, кто уже столько лет на них работает?

Не появятся и желанные инвесторы. Ни один капиталист в своем уме не пойдет на такие низкие тарифы на проезд. Чиновники называют его социальным, говоря, что таким образом заботятся о социально уязвимых гражданах. Но на самом деле он исключительно популистский и уже привел к тому, что в городе резко сократилось количество микроавтобусов. А вот для заботы о малоимущих гражданах мэрия может ввести систему дотаций или другой социальной поддержки. Но это слишком бескорыстно для нашего чиновничества.

А в результате в Бишкеке закрылось 25 маршрутов из–за того, что водители уволились не в состоянии хоть что–то заработать. Остаются маршруты, где большой пассажиропоток.

По словам заместителя начальника управления городского транспорта мэрии Нурлана Атыканова, раньше плановый выход был на уровне 2 тысяч 600 микроавтобусов в день. Сейчас эта цифра упала до 1800. Порой из–за нехватки машин и водителей на линию выходят и вовсе только 1500 единиц транспорта.

Однако по информации главы ассоциации "Альянс Бус" Григория Николаиди, количество выходов сократилось до тысячи и ситуация лишь усугубляется.

- Забавно, что управление городского транспорта требует выполнить план по выходам, - говорит Николаиди. - В противном случае пугают тем, что найдут других перевозчиков. Доводы о том, что люди уходят из–за низкого тарифа и, как следствие, невозможности прокормить семью, не имеют никакого эффекта. Да и сам факт, что на освободившиеся места никто не приходит, уже о многом говорит. Но ничего не меняется.

Под удар мэрского популизма с неповышением тарифа попадают и муниципальные парки - троллейбусный и автобусный. Даже то небольшое число машин, которое есть в городе, невозможно нормально содержать на те копейки, которые поступают в виде оплаты за проезд. Так о каком обновлении подвижного состава можно говорить? Большой процент той техники, что покупалась до сегодняшнего дня, приобретался в долг, который предстоит отдавать рядовым налогоплательщикам.

В общем, в проблемах перевозчиков мэрия разбираться не хочет. А тем временем количество микроавтобусов, на которых по–прежнему лежит львиная доля пассажиров, стремительно снижается.

Революция в автобусном парке

Группа водителей муниципальных автобусов 17 ноября потребовала уволить директора Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлана Койчубакова. Для этого они организовали акцию протеста внутри родного автопарка.

В частности, недовольные руководством шоферы заявили, что Нурлан Койчубаков не соответствует должности. По их словам, с его приходом работа на автобазе остановилась. Помимо этого, существуют проблемы маленьких зарплат и отсутствия запасных частей для ремонта техники.

Директор БПАТП заявил, что готов оставить должность, если будет принято соответствующее решение руководства мэрии. Однако с обвинениями недовольных не согласился. Он считает, что, вероятно, кому–то просто нужно его кресло.

Самозахватчики на маршруте

Как последствие транспортного кризиса появились вопиющие факты самовольной организации пригородно–городских маршрутов.

- Уже много лет курсирует линия № 285, осуществляющая доставку пассажиров от ЦУМа до кыргызско–казахской границы за селом Ленинским, - рассказал Григорий Николаиди. - А недавно появился маршрут № 283, который, не доезжая до границы, сворачивает в село Гроздь. Но работает он без разрешительных документов.

Мэрия организовала проверку и действительно выявила указанное нарушение. Водители микроавтобусов самовольно организовали линию № 283 и перевозили пассажиров. Сотрудники управления патрульной службы милиции составили административные протоколы в отношении всех шоферов за отсутствие разрешительных документов для выезда на маршрут. А управление городского транспорта сообщило об этом в Агентство автомобильного, водного транспорта для принятия мер.

В холода интервал увеличился

С наступлением морозных дней заметно увеличился интервал движения пассажирского транспорта. Это вызвало понятное возмущение горожан.

- Общественный транспорт работает в обычном режиме, - заверил заместитель начальника управления городского транспорта мэрии Нурлан Атыканов. - В зимний период, когда на улице минусовая температура, скорость движения транспортных средств снижается. Поэтому и появляется интервал.

Также, по его словам, негативную роль сыграло и снижение количества микроавтобусов, которых стало заметно меньше, чем в прошлые годы. Касательно муниципальных машин, то ежедневно на линию в среднем выходит 100 автобусов и 115–120 троллейбусов. Все транспортные единицы подготовлены к работе в зимних условиях.

К слову, в этом году мэрия ожидала получить 100 новых автобусов. Однако они, скорее всего, прибудут лишь к следующему сезону.