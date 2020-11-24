Что делать, если в автомобиле во время движения отказали тормоза?

Правильно действуя в экстренной ситуации, когда на машине с коробкой–автоматом отказали тормоза, водитель сможет безопасно замедлиться, избежав дорожно– транспортного происшествия.

Отказ тормозов во время движения автомобиля - это серьезная проблема, которая чаще всего заканчивается дорожно–транспортным происшествием. Чтобы исключить подобные проблемы, необходимо следить за техническим состоянием автомобиля и использовать исключительно качественные расходники при ремонте авто. Что же все–таки следует делать, если на автомобиле с коробкой–автоматом во время движения отказали тормоза?

Водители, которые поняли, что на их машине пропали тормоза, часто начинают паниковать. Именно это и приводит к проблемам при управлении авто, а решить такую экстренную и опасную ситуацию не получается, что и приводит к аварии. Именно поэтому необходимо не паниковать в такой ситуации, когда отказали тормоза, здраво рассуждая и правильно действуя, можно максимально снизить скорость и уменьшить последствия аварии либо вовсе безопасно остановиться на обочине.

Ручной тормоз в автомобиле не связан с основной системой торможения, что позволяет даже при потере гидравлической тормозной жидкости остановить автомобиль, предупредив при этом ДТП. Нужно лишь помнить о том, что на ручнике дозировать усилие попросту невозможно, это приводит к тому, что колеса практически сразу блокируются. В итоге это может привести к опасному неконтролируемому заносу. Поэтому по возможности старайтесь проводить торможение ручным тормозом максимально плавно, не следует сразу же затягивать до упора ручник, что исключает перегрев колодок и полную блокировку колес автомобиля.

Современные автомобили оснащаются двухконтурной системой тормозов, в том случае, если отказал первый контур, то, нажав на педаль тормоза два раза, можно активировать второй контур, который еще не потерял своей эффективности, что и позволит замедлить автомобиль. У машин с автоматической коробкой передач при многократном нажатии на педаль тормоза активируется специальный аварийный алгоритм замедления автомобиля с помощью подтормаживания двигателем. Поэтому даже если отказали тормоза на вашей машине, электроника будет стараться сама замедлить и остановить машину в такой экстренной ситуации.

Мастера, которые занимаются ремонтом и обслуживанием автомобилей, не рекомендуют автовладельцам экономить на сервисе, эксплуатируя машину с изношенными колодками и проблемными тормозными дисками. Также необходимо регулярно менять тормозную жидкость, причем делать это нужно в специализированном сервисе, где такую работу выполнит профессионал. Вероятность полного отказа тормозной системы у правильно обслуженного автомобиля будет минимальна, соответственно автовладелец не рискует попасть в аварию. Именно поэтому необходимо изучить документацию к вашему автомобилю, где производитель указывает, как часто нужно проводить те или иные работы с автомобилем.

Автор: Леонид Владимиров