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Жапаров: Я могу доказать, что Текебаев взял у Маевского 1 млн долларов

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- Бакыт Басарбек
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Омурбек Текебаев взял у Мавеского 1 миллион долларов. Об этом в интервью "7 каналу" заявил кандидат в президенты Садыр Жапаров.

По его словам, эту информацию могут подтвердить Кулов и Суваналиев.

- Текебаев взял 1 млн долларов у Маевского. Об этом знает вся политическая элита, все депутаты. Если надо это подтвердят Кулов и Суваналиев. Это и я могу доказать. Продать Мегаком хотели две группы, одна из которых текебаевская. Вот Текебаев и взял предварительно у Маевского 1 млн долларов. Только благодаря моему вмешательству удалось помешать этому, - сказал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/394372
Теги:
Омурбек Суваналиев, Садыр Жапаров, взятка, Леонид Маевский
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