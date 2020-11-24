Жапаров: Я могу доказать, что Текебаев взял у Маевского 1 млн долларов

Омурбек Текебаев взял у Мавеского 1 миллион долларов. Об этом в интервью "7 каналу" заявил кандидат в президенты Садыр Жапаров.

По его словам, эту информацию могут подтвердить Кулов и Суваналиев.

- Текебаев взял 1 млн долларов у Маевского. Об этом знает вся политическая элита, все депутаты. Если надо это подтвердят Кулов и Суваналиев. Это и я могу доказать. Продать Мегаком хотели две группы, одна из которых текебаевская. Вот Текебаев и взял предварительно у Маевского 1 млн долларов. Только благодаря моему вмешательству удалось помешать этому, - сказал Жапаров.