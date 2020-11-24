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В пустыне США ученые обнаружили неизвестный предмет, торчащий из земли

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- Виктория Гунгер
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Биологи из американского штата Юта, изучавшие с вертолета миграционный маршрут отар дикого барана-толсторога, наткнулись на металлический обелиск неизвестного происхождения.

Странный монумент возвышался над каменистым грунтом в одном из самых удаленных уголков этой пустыни на высоту в два человеческих роста. Что это, ученые пока не знают.

В Интернете уже появились кадры советской комедии с похожим столбом из земли. И хотя пользователи уже шутят над этим, выглядит все очень реалистично.

Напомним, Юта – штат на западе США, ландшафт которого определяют бескрайние пустыни и горный хребет Уосатч. В центре столицы штата Солт-Лейк-Сити возведен комплекс "Темпл-Сквер" – штаб-квартира Церкви мормонов, на территории которой расположены величественный храм и табернакль с огромным куполом, где поет знаменитый хор. Большое Соленое озеро, на берегу которого открыт парк штата "Остров антилоп", пользуется популярностью у любителей плавания и пляжного отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/394387
Теги:
наука, США, археология, Кыргызстан
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