Двойные стандарты, или имеет ли право США учить демократии Кыргызстан и ЦА?

США и финансируемые ей международные организации по правам человека неустанно пытаются нести миру так называемые "демократические ценности". Причем касаются они не только пресловутых прав человека, но и избирательного процесса.

Ежегодно США публикуют различные отчеты о нарушениях прав человека в других государствах, исходя из собственных субъективных критериев. Чем подобная отрицательная оценка обернулась для ряда государства мира, напоминать не стоит.

"Островок демократии" в интересах Госдепа

После обретения независимости Кыргызстан также попал в объектив подобных интересов США. И пока различные западные консультанты помогали "строить демократию" и прописывать Конституцию страны "под себя", республику называли "островком демократии в Центральной Азии". При этом долгие годы рупором правды в стране были, опять же, спонсированные Западом, различные НПО и НКО. В итоге Кыргызстан даже на время "приютил" на своей территории американскую военную базу. С ней, к слову, был связан не один скандал в стране, как, например, убийство местного жителя американскими военными.

Но пресловутая демократия обернулась тем, что западные организации начали, попросту, диктовать властям страны политических курс. В итоге это привело к денонсации соглашения с США и выводу американской базы "Ганси" с территории Кыргызстана.

Политический вектор Кыргызстана принял российскую направленность, которой придерживался в течение десятилетия. При этом обиженные "провайдеры демократии" прекратили финансирование "сподвижников" своих идей. В итоге за это время закрылся ряд рьяных в свое время НПО. В итоге это сгладило общественно напряжение, ведь за раскачку ситуации платить было некому. Если и проходили какие-либо митинги, то лишь по инициативе и недовольству самого населения.

Однако риторика стала меняться после выборов 2017 года. В конце прошлого года и вовсе процесс раскачки ситуации НПОшниками вошел в активную стадию. По стране вновь начались акции протеста и митинги.

Сейчас после смены власти в октябре этого года и вовсе встал вопрос о возможном финансирования США через свои организации выборов главы государства КР. А это однозначно является показателем желания Госдепа скрыто контролировать указанный процесс. Сами они объясняют свое желание финансовой помощи "видеть в КР демократический и прозрачный избирательный процесс".

Соринка в собственном глазу

Вот только, как обстоят дела в этом отношении в самих США? Могут ли они сами выступить образцом по всем предъявляемым международной правозащитной системой требованиям?

Согласно ч. 2 ст. VI Конституции США 1787 г. статус "верховного права страны" приобретают только те международные договоры, которые были ратифицированы в "надлежащем порядке".

На уровне внутригосударственного права США сложилась противоречивая практика по имплементации положений международных договоров, ратифицированных США в "надлежащем порядке. Так, например, для введения в действие Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., которая была подписана США 11 декабря 1948 года, Конгрессом США был принят Закон о введении в действие данной Конвенции только в 1987 года. В результате положения Конвенции были включены в т. 18 Свода законов США. В последствии, Конвенция была ратифицирована Соединенными Штатами 25 ноября 1988 г. Властям США потребовалось почти 40 лет, чтобы придать этой Конвенции юридическую силу на внутригосударственном уровне.

Другой интересный нюанс. Рьяно выступающие за права женщин и права человека американские власти, странным образом забывают, что в отличие от других "островков демократии" с отмененной смертной казнью, США у себя по-прежнему продолжают линчивать преступников.

Согласно официальным данным, в США проживает около 330 миллионов человек. Однако есть один количественный показатель, который ставит Соединенные Штаты Америки на первое место на планете – США является абсолютным мировым лидером по количеству заключенных.

Больше двух миллионов человек содержится в американских тюрьмах, то есть, 25 процентов от всех заключенных планеты! Здесь надо оговориться, что официально в мире около 10 миллионов заключенных, однако реальная цифра может быть значительно выше, так как нет точных данных относительно стран с жестко авторитарной моделью правления или регионов, где проходят военные действия.

Однако, в любом случае, как пишут исследователи, в этой североамериканской стране заключенных больше, чем в 35 крупнейших европейских странах вместе взятых и на 40 процентов больше, чем в полуторамиллиардном Китае! Россия в этом рейтинге, к слову, лишь на 10-ом месте. На содержание всей своей пенитенциарной системы правительство США тратит порядка 80 миллиардов долларов ежегодно.

С чем связано такое большое количество заключенных в стране, которая позиционирует себя как оплот свободы?

Одна из причин - типичный американский подход к преступлению и наказанию: американцы лишаются свободы за такие преступления как выписывание необеспеченных чеков или употребление наркотиков, то есть за преступления, за которые в других странах редко сажают в тюрьму. К тому же, в американском обществе очень распространено убеждение, что жесткость наказания является лучшим методом борьбы с преступностью. То есть, большое количество заключенных оказывается следствием демократии.

За последние 10 лет американская демократия - это в первую очередь "демократия" капиталов. Несмотря на все полезные обществу гражданские институты, она формирует преимущества для правящего класса и крупного бизнеса страны. В ее рамках у корпораций и политических функционеров действительно появляются рычаги влияния на решения государства, для людей же отводится роль наблюдателей.

"Венец демократии" - в смертной казни?

Но вернемся к вершине нарушения прав человека – смертной казни, которой "оплот и венец" мировой демократии не гнушается. Хотя с 2003 года смертная казнь на федеральном уровне в США фактически не применялась, в то же время она беспрепятственно осуществлялась на уровне отдельных штатов. В этом году, спустя 17 лет, США провели первую смертную казнь на федеральном уровне. Казнили 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли, которого признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году. Его казнили в тюрьме в Индиане смертельной инъекцией.

Смертная казнь - это законное наказание в США, которое в настоящее время применяется в 28 штатах, Американском Самоа, федеральном правительстве и вооруженных силах. Его существование можно проследить до начала создания американских колоний. Соединенные Штаты являются одной из четырех развитых демократий и только развитые Западная нация , которая применяет смертную казнь на регулярной основе. Это одна из 56 стран мира, применяющих его, и она была первой, кто разработал смертельную инъекцию как метод казни, который с тех пор был принят еще пятью странами. К 24 сентября 2020 года казни были проведены в отношении семи федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни, поскольку федеральные казни возобновились в июле 2020 года.

С 1976 по 20 ноября 2020 года, согласно официальным данным, совершено 1526 казней, из которых 1346 были казнены с помощью смертельной инъекции, 163 - от удара током, 11 - от вдыхания газа, 3 - через повешение и 3 - через расстрел. На Юге было проведено подавляющее большинство этих казней - 1245 человек; их было 189 на Среднем Западе, 86 на Западе и только 4 на Северо-Востоке. Ни в одном штате на северо-востоке со времен отмены смертной казни в Коннектикуте в 2005 году казни не проводились. Только в одном штате Техас было проведено 569 казней, что составляет более 1/3 от общего числа; на штаты Техас, Вирджиния и Оклахома, вместе взятые, приходится более половины общего числа с 794 казнями. Федеральное правительство произвело 8 казней. Частота казней увеличивалась до 1999 г .; В том году казнили 98 заключенных. С 1999 года количество казней значительно уменьшилось, и 20 казней в 2016 году были наименьшим количеством казней с 1991 года. С 2016 года наблюдалось небольшое увеличение - 22 казни в 2019 году.

При этом до отмены смертной казни для несовершеннолетних в 2005 году любой несовершеннолетний в возрасте 16 лет и старше мог быть приговорен к смертной казни в некоторых штатах. К ней, к слову, приговариваются и женщины.

В следующих штатах заключенные камеры смертников с ордером на казнь могут быть казнены: убийство электрическим током в Алабаме, Флориде, Кентукки, Южной Каролине, Теннесси и Вирджинии. Смертельный газ в Аризоне и Калифорнии. Расстрел в Юте, Миссисипи и Оклахоме. В четырех штатах (Аризона, Кентукки, Теннесси и Юта) альтернативный метод предлагается только заключенным, приговоренным к смертной казни за преступления, совершенные до указанной даты (обычно, когда штат переключился с более раннего метода на смертельную инъекцию).

Может начать с себя?

Далек от демократического идеала, позиционируемого Америкой, и избирательных процесс в США. Это хорошо показали недавние выборы главы государства.

На выборах президента США наблюдались явные фальсификации! Это признают даже американские СМИ, которые в основном настроены против Трампа. Если "голосовали" умершие избиратели, если сотни тысяч писем с бюллетенями были посланы с ложными адресами, если избирательные комиссии не пускали на подсчет голосов наблюдателей от республиканцев, заклеивали окна, чтобы никто не видел, как идет подсчет, есть основания пересматривать все. Особенно в ключевых штатах, штатах "ржавого пояса", от которых в США зависит количество выборщиков и судьба выборов. Однако, несмотря на доказанные претензии республиканцев, судьи все же отказали Трампу.

Ведущие политические аналитики мира уже назвали прошедшие выборы в США "Апокалипсисом демократии".

К слову, "демократия" США уже вывела в этом году из ряда территористических организаций крайне деструктивную организацию "Исламское движение восточного Туркестана". И это при том, что ее сторонники – хорошо обученные боевики, составляющие костяк ИГИЛ. А это однозначно показатель двойных стандартов США.

Вопрос в другом. Учащающиеся в геометрической прогрессии акции протеста в Кыргызстане наглядно показывают, что финансирование пошло. Внешняя политика нового президента США Джозефа Байдена также, по его заявлению, будет заинтересована в распространении влияния Госдепа на Центральноазиатский регион.

Но единственный вопрос, который надо задавать, имеет ли моральное право учить демократии и ее ценностям независимые государства страна, преследующая журналистов, рассказывающих правду, как скажем Джулиан Ассандж, использующая смертную казнь и допускающая откровенные фальсификации на собственных выборах главы государства? Может быть хвать двойных стандаторов?