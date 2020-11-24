В КР предлагают ввести ограничения на празднование Нового года

Правительство Кыргызстана, а именно, вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Республиканского штаба отметила необходимость изучения вопроса коллективного празднования предстоящих новогодних праздников. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.

Как отмечается, речь идет о введении определенных ограничений или даже о полном отказа от участия в корпоративных мероприятиях.

Пока правительство только изучает вопрос, связан он с ростом заболеваемости коронавирусом по стране.

Напомним, в Кыргызстане на 24 ноября зарегистрирован 481 новый случай COVID-19. Зарегистрировано четыре летальных исхода.