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В КР предлагают ввести ограничения на празднование Нового года

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- Виктория Гунгер
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Правительство Кыргызстана, а именно, вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Республиканского штаба отметила необходимость изучения вопроса коллективного празднования предстоящих новогодних праздников. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.

Как отмечается, речь идет о введении определенных ограничений или даже о полном отказа от участия в корпоративных мероприятиях.

Пока правительство только изучает вопрос, связан он с ростом заболеваемости коронавирусом по стране.

Напомним, в Кыргызстане на 24 ноября зарегистрирован 481 новый случай COVID-19. Зарегистрировано четыре летальных исхода.


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URL: https://www.vb.kg/394399
Теги:
правительство, праздник, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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