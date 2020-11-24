Бабанов призвал чиновников к совершенствованию и сравнил депутатов с "Муде"

Омурбек Бабанов косвенно прокомментировал изменения в Конституцию Кыргызстана. Он сообщил, что прочел книгу "Гемба кайдзен" и рекомендует применить систему, описанную в ней, в отечественном госуправлении.

"Рекомендую прочитать книгу "Гемба кайдзен" не только людям бизнеса, но и чиновникам. С большим воодушевлением прочитал, как можно совершенствоваться до бесконечности. В этом и секрет успешности управления Японии. Особенно понравилось мне слово "муда" (потери)", - пишет Бабанов на своей странице в Facebook.

МУДА, поясняет он, это то, что не добавляет ценности. То есть, человек должен проанализировать и ликвидировать всё, что не приносит ценность.

"Вот обсуждаются изменения в конституцию. На самом деле, если рассмотреть в рамках наших чиновников, то количество депутатов, не приносящих дополнительных ценностей для развития страны, соответствует МУДЕ. Конечно, это законодательный орган, и нужно, чтобы мы не нарушили баланс. Но я думаю, что каждый чиновник и каждое министерство должны у себя применять систему гемба-кайдзен", - отмечает политик.

Омурбек Бабанов задумался, почему у нас чиновники в работе министерств не ориентируются именно на эффективность?

"Почему не задают себе вопрос – что я вообще сделал, чтобы улучшить свою отрасль? Если бы умело применили метод гемба-кайдзена, то многие увидели бы излишки и большую бюрократию, мешающие развитию страны. Министрам надо задуматься над этим. Гемба-кайдзен, мне кажется, отлично применим на таможне!", - считает он.