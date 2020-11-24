Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

Бабанов призвал чиновников к совершенствованию и сравнил депутатов с "Муде"

560  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Омурбек Бабанов косвенно прокомментировал изменения в Конституцию Кыргызстана. Он сообщил, что прочел книгу "Гемба кайдзен" и рекомендует применить систему, описанную в ней, в отечественном госуправлении.

"Рекомендую прочитать книгу "Гемба кайдзен" не только людям бизнеса, но и чиновникам. С большим воодушевлением прочитал, как можно совершенствоваться до бесконечности. В этом и секрет успешности управления Японии. Особенно понравилось мне слово "муда" (потери)", - пишет Бабанов на своей странице в Facebook.

МУДА, поясняет он, это то, что не добавляет ценности. То есть, человек должен проанализировать и ликвидировать всё, что не приносит ценность.

"Вот обсуждаются изменения в конституцию. На самом деле, если рассмотреть в рамках наших чиновников, то количество депутатов, не приносящих дополнительных ценностей для развития страны, соответствует МУДЕ. Конечно, это законодательный орган, и нужно, чтобы мы не нарушили баланс. Но я думаю, что каждый чиновник и каждое министерство должны у себя применять систему гемба-кайдзен", - отмечает политик.

Омурбек Бабанов задумался, почему у нас чиновники в работе министерств не ориентируются именно на эффективность?

"Почему не задают себе вопрос – что я вообще сделал, чтобы улучшить свою отрасль? Если бы умело применили метод гемба-кайдзена, то многие увидели бы излишки и большую бюрократию, мешающие развитию страны. Министрам надо задуматься над этим. Гемба-кайдзен, мне кажется, отлично применим на таможне!", - считает он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394401
Теги:
книги, правительство, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, таможня, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  