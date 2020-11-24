Спад экономики и рост инфляции. В ЖК обсуждают поправки в бюджет

В Жогорку Кенеше в комитетах проходит слушание новый проект бюджета. Согласно документу, разработанному Минфином, в 2020 году спад экономики составил 5,3 процента. В начале года ожидалось, что по итогам года экономика вырастит на 5 процентов.

Кроме того, по итогам года превышен уровень ожидаемой инфляции. Вместо 3,7 процента инфляция составила 7,5 процента.

В документе Минфин отмечает, что снижение экономической активности наблюдается в сферах промышленности (-4,7%) и услуг(-9%). В сферах строительства и сельского хозяйства наблюдается положительная динамика.

В проекте нового бюджета отмечается сокращение внешнеторгового оборота. Экспорт сократиться на 6,2 процента, импорт на 11,4 процента.

Отметим, согласно прогнозам Министерства финансов со следующего года экономика Кыргызстана начнет демонстрировать положительную динамику во всех сферах, кроме того затормозится темп роста инфляции.