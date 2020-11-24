Административный суд объяснил, почему лишил Текебаева статуса депутата

Административный суд города Бишкек дал разъяснения по делу о лишении Омурбека Текебаева депутатского мандата.

Напомним, 23 ноября Административным судом Бишкека было признано недействительным постановление ЦИК от 15 октября 2020 года, которым Омурбеку Текебаеву был восстановлен статус депутата Жогорку Кенеша.

В Административном суде отмечают, что при вынесении названного постановления Центральной избирательной комиссией были нарушены нормы конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

"В своем постановлении Центральная избирательная комиссия указывает на то, что в 2017 году в связи с обвинительным приговором суда в отношении Омурбека Текебаева, его полномочия депутата были досрочно прекращены и его мандат был передан следующему по списку политической партии кандидату. Поскольку приговор суда в отношении О.Ч. Текебаева в 2019 году был отменен Верховным судом Кыргызской Республики и дело направлено на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам ЦИК возвратила О.Ч. Текебаеву мандат.

Однако, О.Текебаеву был передан мандат, от которого добровольно отказался другой действующий депутат Жогорку Кенеша "для восстановления избирательных прав О. Текебаева".

Между тем, согласно части 3 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" в случае досрочного выбытия депутата, его мандат по решению ЦИК передается следующему по очереди кандидату из того же списка. Поскольку О.Ч. Текебаев не был следующим за отказавшимся от мандата депутатом по очереди из того же списка указанная норма Закона была нарушена, ввиду чего постановление ЦИК было отменено судом. Таким образом, решение суда было принято на основании требований названного конституционного Закона", - говорится в заявлении Административного суда Бишкека..