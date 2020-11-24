Скончался автор гимна КР Шабданбек Кулуев

В Кыргызстане скончался один из авторов государственного гимна Кыргызстана Шабданбек Кулуев. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Шабданбек Кулуев родился 1 января 1942 года в селе Чаек Джумгальского района. В 1966 году окончил механико-математический факультет Кыргызского государственного университета.

В 1963 году начал трудовую деятельность учителем в Каракольской начальной школе. В 1969–1990 годах заместитель директора по воспитательной работе и затем директор средней школы им. М.В. Фрунзе в село Жумгал Жумгальского района. В 1990-2006 годах работал учителем математики в средней школе Жайылского района. Он также был внештатным корреспондентом национальной газеты "Кыргыз Туусу".

В 1987 году награжден медалью "Ветеран труда", в 1993 году награжден знаком "Отличник народного образования Кыргызской Республики". В 1994 году удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики".

Член Союза писателей Кыргызской Республики с 1991 года. В 2011 году присвоено почетное звание "Народный учитель Кыргызской Республики".

Шабданбек Кулуев отец известной в Кыргызстане журналистки Эльнуры Кулуевой.

Редакция VB.KG приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.