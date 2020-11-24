Член ОПГ Чач арестован до окончания следствия

Член ОПГ Эрнис Мурзахмедов, известный под кличкой Чач, арестован до окончания следствия. Решение 22 ноября принял Первомайский районный суд Бишкека.

Пресс-служба ГКНБ напоминает, что Эрнис Мурзахмедов был задержан 20 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок на территории Чуйской области задержан активный член ОПГ Э.Мурзахмедов (кличка "Чач").

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности Мурзахмедова связанных с ним лиц из организованной преступной среды.