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Член ОПГ Чач арестован до окончания следствия

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- Екатерина Улитина
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Член ОПГ Эрнис Мурзахмедов, известный под кличкой Чач, арестован до окончания следствия. Решение 22 ноября принял Первомайский районный суд Бишкека.

Пресс-служба ГКНБ напоминает, что Эрнис Мурзахмедов был задержан 20 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок на территории Чуйской области задержан активный член ОПГ Э.Мурзахмедов (кличка "Чач").

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности Мурзахмедова связанных с ним лиц из организованной преступной среды.


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URL: https://www.vb.kg/394407
Теги:
ОПГ, Кыргызстан, Арест
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