Смертная казнь и штрафы для тех, кто не голосует. Обсуждение Конституции

На секции Конституционного совещания "Права, свободы и обязанности человека и гражданина" принято решение по вопросу наложения наказания для граждан, которые не ходят на выборы. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель секции Нурлан Шерипов.

- Заседания проходят в режиме открытости и гласности. Мы приглашаем общественных деятелей к совместной работе и принимаем спорные вопросы путем голосования. В новой редакции Конституции обязательно должны быть закреплены личные права и свободы, политические права, социальные и экономические права. Поступило предложение о введении смертной казни. Мы отвергли это предложение. Сегодня от граждан продолжает поступать очень много предложений. Например, сегодня дискуссионным был вопрос внедрить норму по которой граждане обязаны голосовать. В случае если гражданин не голосует предлагали привлекать к его ответственности. Данную норму не поддержали, - рассказал Нурлан Шерипов.

Напомним, в Кыргызстане инициирована Конституционная реформа.