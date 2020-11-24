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Смертная казнь и штрафы для тех, кто не голосует. Обсуждение Конституции

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- Екатерина Улитина
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На секции Конституционного совещания "Права, свободы и обязанности человека и гражданина" принято решение по вопросу наложения наказания для граждан, которые не ходят на выборы. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель секции Нурлан Шерипов.

- Заседания проходят в режиме открытости и гласности. Мы приглашаем общественных деятелей к совместной работе и принимаем спорные вопросы путем голосования. В новой редакции Конституции обязательно должны быть закреплены личные права и свободы, политические права, социальные и экономические права. Поступило предложение о введении смертной казни. Мы отвергли это предложение. Сегодня от граждан продолжает поступать очень много предложений. Например, сегодня дискуссионным был вопрос внедрить норму по которой граждане обязаны голосовать. В случае если гражданин не голосует предлагали привлекать к его ответственности. Данную норму не поддержали, - рассказал Нурлан Шерипов.

Напомним, в Кыргызстане инициирована Конституционная реформа.


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URL: https://www.vb.kg/394410
Теги:
Конституция, реформы, Кыргызстан
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