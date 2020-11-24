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Адахан Мадумаров вел скрытую агитацию в Москве?

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- Бакыт Басарбек
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Генеральная прокуратура направила в ЦИК КР материалы о встрече кандидата в президенты Адахана Мадумарова с мигрантами в Москве. Об этом сообщает издание media-center.kg со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным СМИ, Генеральная прокуратура направила в ЦИК видео встречи Мадумарова с мигрантами, в котором есть скрытая агитация.

К слову, в случае выявления ЦИК нарушения со стороны кандидата в президенты Адахана Мадумарова последний может получить предупреждение.

В случае неоднократного нарушения кандидатом вышеуказанных требований, Центральная избирательная комиссия вправе принять решение об отмене регистрации кандидата.

Напомним, выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января 2021 года. Предвыборная же агитация начнется 15 декабря 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/394411
Теги:
Адахан Мадумаров, выборы, президент
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