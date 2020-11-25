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Еда как средство пережить холода

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- Надежда Хохлова
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На прошлой неделе после вынужденного карантинного перерыва выехал в рейс "Автобус милосердия" - кормить, одевать и лечить бездомных.

А в понедельник распахнула двери благотворительная трапезная, где обитатели улиц смогут обедать ежедневно. Для работы проектов нужны продукты и добровольцы!

Соцотдел православной епархии кормит бездомных уже семь лет. Трижды в неделю выезжает "Автобус милосердия" на три точки Бишкека, везет горячие обеды, лекарства, теплые вещи. Благотворительная же трапезная работает уже три года, в ней малоимущих и жителей улиц кормят ежедневно первым, вторым, третьим. Но из–за пандемии оба проекта были временно приостановлены.

- Как только наступили холода, наши подопечные с улицы стали приходить в соцотдел и просить хотя бы хлеба, совсем стало невмоготу! Перспектива умереть от голода и холода для них стала более очевидной, чем заразиться коронавирусной инфекцией. Но, поскольку эпидемиологическая ситуация остается напряженной, мы оборудовали помещение трапезной бактерицидным рециркулятором, изменили количество посадочных мест, установили санитайзеры, - объяснила руководитель отдела Елена Иванова.

В зимние дни нагрузка на "кормящие" проекты епархии колоссальная. В месяц сестры милосердия готовят и раздают 3 тысячи 452 порции! Поэтому сейчас нужна помощь продуктами.

В неделю на "Автобус милосердия", благотворительную трапезную, а также на кормление одиноких стариков и инвалидов требуется: картофель - 40 кг, морковь - 16 кг, лук - 21 кг, гречка - 11 кг, чечевица - 10 кг, рис - 10 кг, макаронные изделия - 15 кг, растительное масло - 11 литров, томатная паста - 5 кг, чай - 1 кг, сахар - 4 кг, окорочка - 20 кг, яйца - 60 шт.

Передать продукты можно в любой день с 9.00 до 17.00. по адресу Свято–Воскресенского кафедрального собора, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо. Все вопросы по телефонам: 0 (550) 824–814 и 0 (555) 923–565.

Перечислить средства на кормление малоимущих и бездомных можно на наш ЭЛСОМ–кошелек 0(550) 82–48–14 (код агента 12129).


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URL: https://www.vb.kg/394415
Теги:
благотворительность, Бишкек, Христианство
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