Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Исполняющий обязанности Премьер-министра первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В рамках заседания было рассмотрено 33 вопроса и приняты решения в сфере торговли, промышленности, таможенного регулирования и финансового рынка.

Членам Совета Евразийской экономической комиссии была представлена информация о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

Стороны также одобрили проект решения Евразийского межправительственного совета, которым будут утверждены Правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок и утвердили План мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.

Указанный план гармонизации направлен на сближение норм и требований, предусмотренных национальными законодательствами в финансовой сфере, и обеспечение эффективного функционирования общего финансового рынка.

Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании, стало обсуждение унифицированной системы поиска "Работа без границ", создающей возможность для прямого взаимодействия с работодателями в других государствах-членах интеграционного объединения.

Кроме того, участники заседания утвердили проект повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором будут рассмотрены 27 вопросов.

Отметим, что в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии принят ряд других документов, направленных на дальнейшее развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза.