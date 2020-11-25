Абдил Сегизбаев признался в преступлении?

Экс-глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдил Сегизбаев заявил в интервью super.kg, что во время предстоящей предвыборной агитации расскажет, почему Садыр Жапаров в 2017 году вернулся в Кыргызстан и чьи указания он выполнял тогда.

По его словам, до приезда Жапарова в Кыргызстан он через своих людей передал ему о предстоящем аресте.

- К нам в ГКНБ пришло постановление суда о том, что в случае возвращения в Кыргызстан Жапаров должен быть задержан. После этого я через людей передал ему, чтобы он знал об этом постановлении. Я знаю для чего он вернулся, и кто за ним стоял. Расскажу об этом вовремя предвыборной агитации, - сказал он.

Предвыборная агитация в Кыргызстане, напомним, начнется 15 декабря, а значит "откровения" Сегизбаева еще впереди. В этой связи интересен другой момент, в своем интервью экс-глава ГКНБ заявил, что незадолго до ареста Жапарова он через своих людей предупредил его об этом. Имел ли глава спецслужбы оглашать подобную информацию, а тем более передавать ее "подозреваемому"? Будем надеяться, что и на этот вопрос Сегизбаев в скором времени даст вразумительный ответ, иначе все это больше похоже, как минимум, на злоупотребление служебным положением.